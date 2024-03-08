Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта

    «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта

    9 марта на стадионе «Дин Корт» состоится матч 28 тура АПЛ. «Борнмут» будет принимать аутсайдера «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

    «Борнмут»

    Команда Андони Ираолы закрепилась ближе к середины турнирной таблицы и довольно уверенно справляется со своей основной целью на сезон – выжить в АПЛ.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Дела «ШЮ» обстоят куда хуже. Смена тренера ничуть не пошла на пользу. «Шеффилд» продолжает проигрывать в одну калитку и занимает последнее место в АПЛ, имея в активе лишь 13 очков. Следует добавить, что в этом сезоне «ШЮ» умудрился потерпеть три поражения с разницей в 6 (!) и больше голов.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

    • 25.11.2023 «ШЮ» – «Борнмут» 1:3
    • 09.04.2022 «ШЮ» – «Борнмут» 0:0
    • 02.10.2021 «Борнмут» – «ШЮ» 2:1

    Прогноз на матч «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

    На своем поле «Борнмут» готов дать бой практически любому сопернику, что уж говорить об игре с заштатным аутсайдером. Ставим на победу «Борнмута» с форой -1 (1,50).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+