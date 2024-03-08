9 марта на стадионе «Дин Корт» состоится матч 28 тура АПЛ. «Борнмут» будет принимать аутсайдера «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

«Борнмут»

Команда Андони Ираолы закрепилась ближе к середины турнирной таблицы и довольно уверенно справляется со своей основной целью на сезон – выжить в АПЛ.

«Шеффилд Юнайтед»

Дела «ШЮ» обстоят куда хуже. Смена тренера ничуть не пошла на пользу. «Шеффилд» продолжает проигрывать в одну калитку и занимает последнее место в АПЛ, имея в активе лишь 13 очков. Следует добавить, что в этом сезоне «ШЮ» умудрился потерпеть три поражения с разницей в 6 (!) и больше голов.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

На своем поле «Борнмут» готов дать бой практически любому сопернику, что уж говорить об игре с заштатным аутсайдером. Ставим на победу «Борнмута» с форой -1 (1,50).