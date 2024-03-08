9 марта на стадионе «Дин Корт» состоится матч 28 тура АПЛ. «Борнмут» будет принимать аутсайдера «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.
«Борнмут»
Команда Андони Ираолы закрепилась ближе к середины турнирной таблицы и довольно уверенно справляется со своей основной целью на сезон – выжить в АПЛ.
«Шеффилд Юнайтед»
Дела «ШЮ» обстоят куда хуже. Смена тренера ничуть не пошла на пользу. «Шеффилд» продолжает проигрывать в одну калитку и занимает последнее место в АПЛ, имея в активе лишь 13 очков. Следует добавить, что в этом сезоне «ШЮ» умудрился потерпеть три поражения с разницей в 6 (!) и больше голов.
Личные встречи
Последние три очных матча команд завершились такими исходами:
- 25.11.2023 «ШЮ» – «Борнмут» 1:3
- 09.04.2022 «ШЮ» – «Борнмут» 0:0
- 02.10.2021 «Борнмут» – «ШЮ» 2:1
Прогноз на матч «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»
На своем поле «Борнмут» готов дать бой практически любому сопернику, что уж говорить об игре с заштатным аутсайдером. Ставим на победу «Борнмута» с форой -1 (1,50).