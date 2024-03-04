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    • «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз на матч 27 тура АПЛ, 4 марта

    «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз на матч 27 тура АПЛ, 4 марта

    В понедельник, 4 марта, в 27-м туре АПЛ сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал». Матч пройдет в Шеффилде, начало – в 23:00 (мск).

    «Шеффилд»

    Команда Криса Уайлдера занимает последнее, 20-е, место в АПЛ, набрав 13 очков. «Шеффилд» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Разница мячей – 22:66 (худшее нападение и худшая оборона АПЛ).

    От спасительного 17-го места «ШЮ» отстает на 11 очков.

    «Арсенал»

    «Арсенал» набрал 58 очков и расположился на 3-м месте в таблице. Отставание от лидера – 5 очков при игре в запасе.

    Подопечные Микеля Артеты добыли 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 62:23.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 28.10.23 «Арсенал»«Шеффилд» – 5:0;
    • 11.04.21 «Шеффилд» – «Арсенал» – 0:3;
    • 04.10.20 «Арсенал» – «Шеффилд» – 2:1;
    • 28.06.20 «Шеффилд» – «Арсенал» – 1:2;
    • 18.01.20 «Арсенал» – «Шеффилд» – 1:1.

    Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»

    Потеря «Арсеналом» очков будет означать конец чемпионской гонки для лондонцев. Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.52.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2024 09:26
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