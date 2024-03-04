В понедельник, 4 марта, в 27-м туре АПЛ сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал». Матч пройдет в Шеффилде, начало – в 23:00 (мск).
«Шеффилд»
Команда Криса Уайлдера занимает последнее, 20-е, место в АПЛ, набрав 13 очков. «Шеффилд» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Разница мячей – 22:66 (худшее нападение и худшая оборона АПЛ).
От спасительного 17-го места «ШЮ» отстает на 11 очков.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 58 очков и расположился на 3-м месте в таблице. Отставание от лидера – 5 очков при игре в запасе.
Подопечные Микеля Артеты добыли 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 62:23.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 28.10.23 «Арсенал» – «Шеффилд» – 5:0;
- 11.04.21 «Шеффилд» – «Арсенал» – 0:3;
- 04.10.20 «Арсенал» – «Шеффилд» – 2:1;
- 28.06.20 «Шеффилд» – «Арсенал» – 1:2;
- 18.01.20 «Арсенал» – «Шеффилд» – 1:1.
Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»
Потеря «Арсеналом» очков будет означать конец чемпионской гонки для лондонцев. Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.52.