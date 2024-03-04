В понедельник, 4 марта, в 27-м туре АПЛ сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал». Матч пройдет в Шеффилде, начало – в 23:00 (мск).

«Шеффилд»

Команда Криса Уайлдера занимает последнее, 20-е, место в АПЛ, набрав 13 очков. «Шеффилд» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Разница мячей – 22:66 (худшее нападение и худшая оборона АПЛ).

От спасительного 17-го места «ШЮ» отстает на 11 очков.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 58 очков и расположился на 3-м месте в таблице. Отставание от лидера – 5 очков при игре в запасе.

Подопечные Микеля Артеты добыли 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 62:23.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»

Потеря «Арсеналом» очков будет означать конец чемпионской гонки для лондонцев. Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.52.