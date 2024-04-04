В четверг, 4 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в Ливерпуле, начало – в 21:30 (мск).
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа лидирует в АПЛ, набрав 67 очков. «Ливерпуль» добыл 20 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 67:27. Отрыв от ближайшего преследователя – 2 очка.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» набрал 15 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Подопечные Криса Уайлдера добыли 3 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 27:77.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 06.12.23 «Шеффилд» – «Ливерпуль» – 0:2;
- 28.02.21 «Шеффилд» – «Ливерпуль» – 0:2;
- 24.10.20 «Ливерпуль» – «Шеффилд» – 2:1;
- 02.01.20 «Ливерпуль» – «Шеффилд» – 2:0;
- 28.09.19 «Шеффилд» – «Ливерпуль» – 0:1.
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»
Ливерпулю» обязан не просто побеждать, а существенно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей, которая является определяющей при равенстве очков. Наш прогноз – Ф1 (-2,5) с коэффициентом 1.65.