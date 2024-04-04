В четверг, 4 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в Ливерпуле, начало – в 21:30 (мск).

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа лидирует в АПЛ, набрав 67 очков. «Ливерпуль» добыл 20 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 67:27. Отрыв от ближайшего преследователя – 2 очка.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» набрал 15 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Подопечные Криса Уайлдера добыли 3 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 27:77.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»

Ливерпулю» обязан не просто побеждать, а существенно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей, которая является определяющей при равенстве очков. Наш прогноз – Ф1 (-2,5) с коэффициентом 1.65.