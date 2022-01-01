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Англия. Чемпионшип
Команды
Шеффилд Юнайтед
Состав
€ 111,05 млн
Шеффилд Юнайтед - состав команды
Шеффилд
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Бремэлл Лейн
Сайт:
http://www.sufc.co.uk/
Тренер:
Крис Уайлдер
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Купер Майкл
Вра
27
€ 10 млн
17
Дэвис Адам
Вра
34
€ 0.2 млн
15
Китчинг Лайам
Защ
27
€ 14 млн
25
МакГиннес Марк
Защ
25
€ 7 млн
5
Танганга Джафет
Защ
27
€ 6 млн
38
Серики Феми
Защ
24
€ 5 млн
30
Норрингтон-Дэвис Рис
Защ
27
€ 2.5 млн
3
МакКаллум Сэм
Защ
26
€ 2 млн
2
Доэрти Мэтт
Защ
34
€ 1 млн
15
Ми Бен
Защ
37
€ 0.3 млн
33
Баптист Джамал
Защ
22
€ 0.25 млн
37
Dovydas Sasnauskas
Защ
-
14
Берроуз Харрисон
Пол
24
€ 10 млн
8
Чодури Хамза
Пол
29
€ 4 млн
27
Филлипс Калвин
Пол
30
€ 2.5 млн
22
Дэвис Том
Пол
28
€ 2 млн
44
Ридевальд Хайро
Пол
30
€ 1.8 млн
4
Арбластер Олли
Пол
22
€ 1.5 млн
16
Шеклтон Джейми
Пол
27
€ 1 млн
7
Ротуэлл Джо
Пол
31
€ 0.6 млн
11
A. Matnez
Пол
-
23
Кэмбелл Тайриз
Нап
26
€ 7 млн
9
Кэннон Томас
Нап
23
€ 7 млн
22
Бреретон Бен
Нап
27
€ 5 млн
19
Чон Тахит
Нап
26
€ 3.5 млн
45
Бэмфорд Патрик
Нап
33
€ 1 млн
10
Айю Жордан
Нап
35
€ 1 млн
26
Уан Райан
Нап
20
€ 0.9 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 7
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