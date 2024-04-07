В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет в Шеффилде, начало – в 19:30 (мск).
«Шеффилд Юнайтед»
Команда Криса Уайлдера занимает последнее место в АПЛ, набрав 15 очков. Хозяева поля добыли 3 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение, разница мячей 28:80.
Отставание от спасительного 15-го места – 10 очков.
«Челси»
Лондонцы набрали 43 очка в 29 играх и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 53:50.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 16.12.23 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0;
- 07.02.21 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси» – 1:2;
- 07.11.20 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» – 4:1;
- 11.07.20 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси» – 3:0;
- 31.08.19 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:2.
Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Челси»
Несмотря на нестабильность и отсутствие шансов попасть в еврокубки, «Челси» обязан обыгрывать беспросветного аутсайдера. Прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.60.