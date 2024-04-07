В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет в Шеффилде, начало – в 19:30 (мск).

«Шеффилд Юнайтед»

Команда Криса Уайлдера занимает последнее место в АПЛ, набрав 15 очков. Хозяева поля добыли 3 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение, разница мячей 28:80.

Отставание от спасительного 15-го места – 10 очков.

«Челси»

Лондонцы набрали 43 очка в 29 играх и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 53:50.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Челси»

Несмотря на нестабильность и отсутствие шансов попасть в еврокубки, «Челси» обязан обыгрывать беспросветного аутсайдера. Прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.60.