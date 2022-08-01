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  • Нкунку – игрок сезона в Германии по версии Kicker. Он обогнал Левандовского

Нкунку – игрок сезона в Германии по версии Kicker. Он обогнал Левандовского

1 августа 2022, 19:40

Издание Kicker опубликовало результаты голосования за лучшего футболиста прошлого сезона в Германии.

Победителем стал полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку. У него 134 голоса.

Вторым стал бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с 128 баллами.

Замкнул топ-3 вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп, выигравший со своей командой Лигу Европы – его кандидатуру поддержали 65 респондентов.

  • Нкунку забил 20 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах сезона Бундеслиги.
  • «Лейпциг» занял 4-е место в чемпионате.

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Источник: Kicker
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Бавария Айнтрахт Левандовски Роберт Трапп Кевин Нкунку Кристофер
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