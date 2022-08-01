Нкунку – игрок сезона в Германии по версии Kicker. Он обогнал Левандовского

Издание Kicker опубликовало результаты голосования за лучшего футболиста прошлого сезона в Германии.

Победителем стал полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку. У него 134 голоса.

Вторым стал бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с 128 баллами.

Замкнул топ-3 вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп, выигравший со своей командой Лигу Европы – его кандидатуру поддержали 65 респондентов.