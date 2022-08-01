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    Нкунку – игрок сезона в Германии по версии Kicker. Он обогнал Левандовского

    Издание Kicker опубликовало результаты голосования за лучшего футболиста прошлого сезона в Германии.

    Победителем стал полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку. У него 134 голоса.

    Вторым стал бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с 128 баллами.

    Замкнул топ-3 вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп, выигравший со своей командой Лигу Европы – его кандидатуру поддержали 65 респондентов.

    • Нкунку забил 20 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах сезона Бундеслиги.
    • «Лейпциг» занял 4-е место в чемпионате.

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    Источник: Kicker

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