Нкунку – игрок сезона в Германии по версии Kicker. Он обогнал Левандовского

Издание Kicker опубликовало результаты голосования за лучшего футболиста прошлого сезона в Германии.
Победителем стал полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку. У него 134 голоса.
Вторым стал бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с 128 баллами.
Замкнул топ-3 вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп, выигравший со своей командой Лигу Европы – его кандидатуру поддержали 65 респондентов.
- Нкунку забил 20 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах сезона Бундеслиги.
- «Лейпциг» занял 4-е место в чемпионате.
Источник: Kicker