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    • «Мне больно и тревожно»: Рангник – о летнем переходе Нкунку в «Челси»

    «Мне больно и тревожно»: Рангник – о летнем переходе Нкунку в «Челси»

    Ральф Рангник сожалеет, что полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку летом окажется в «Челси».

    «Кто бы ни стал тренером, я не могу никому советовать переходить туда. «Челси» нужно разработать стратегию и уменьшить состав до разумных размеров.

    Я думаю о Нкунку. Я имел отношение к его трансферу в «Лейпциг». Считаю, что он входит в число лучших атакующих хавбеков мира.

    Он слишком рано решил перейти в «Челси», который находится в таком состоянии. Кристофер – прекрасный футболист. Мне больно и тревожно», – сказал Рангник.

    • Ожидается, что «Челси» заплатит за Нкунку 60 миллионов евро – это сумма отступных.
    • Контракт между сторонами согласован до 2028 года.
    • В этом сезоне француз забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах.

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    Источник: Bild

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