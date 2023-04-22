«Мне больно и тревожно»: Рангник – о летнем переходе Нкунку в «Челси»

Ральф Рангник сожалеет, что полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку летом окажется в «Челси».

«Кто бы ни стал тренером, я не могу никому советовать переходить туда. «Челси» нужно разработать стратегию и уменьшить состав до разумных размеров.

Я думаю о Нкунку. Я имел отношение к его трансферу в «Лейпциг». Считаю, что он входит в число лучших атакующих хавбеков мира.

Он слишком рано решил перейти в «Челси», который находится в таком состоянии. Кристофер – прекрасный футболист. Мне больно и тревожно», – сказал Рангник.