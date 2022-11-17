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    Стали известны сроки восстановления Нкунку

    Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит от шести до восьми недель.

    У 25-летнего футболиста выявлено растяжение связок левого колена.

    Из-за этой травмы футболист «РБ Лейпциг» не сыграет на чемпионате мира.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
    • Вместо Нкунку в сборную вызвали Рандаля Коло Муани.

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    Источник: L’Equipe

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