Стали известны сроки восстановления Нкунку

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит от шести до восьми недель.

У 25-летнего футболиста выявлено растяжение связок левого колена.

Из-за этой травмы футболист «РБ Лейпциг» не сыграет на чемпионате мира.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Вместо Нкунку в сборную вызвали Рандаля Коло Муани.

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