Стали известны сроки восстановления Нкунку

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит от шести до восьми недель.
У 25-летнего футболиста выявлено растяжение связок левого колена.
Из-за этой травмы футболист «РБ Лейпциг» не сыграет на чемпионате мира.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
- Вместо Нкунку в сборную вызвали Рандаля Коло Муани.
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