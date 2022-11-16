Нкунку пропустит ЧМ-2022. Он получил травму на тренировке сборной Франции

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Франции не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

24-летний хавбек получил травму на тренировке национальной команды. У футболиста выявлено растяжение связок левого колена.

Нкунку – лучший игрок прошлого сезона Бундеслиги. Он стоит 80 миллионов евро.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

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