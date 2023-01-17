В «Лейпциге» подтвердили переход Нкунку в «Челси»

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдeт в «Челси» летом.

«Могу ещe раз подтвердить, что сделка по Нкунку завершена. Он присоединится к «Челси» в июле», – заявил Эберль.

Ожидается, что «Челси» заплатит за Нкунку 60 миллионов евро.

Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.

В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию