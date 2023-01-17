В «Лейпциге» подтвердили переход Нкунку в «Челси»

Челси все подписывает и подписывает, солить что-ли собирается, а тренер - физрук
Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдeт в «Челси» летом.
«Могу ещe раз подтвердить, что сделка по Нкунку завершена. Он присоединится к «Челси» в июле», – заявил Эберль.
- Ожидается, что «Челси» заплатит за Нкунку 60 миллионов евро.
- Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.
- В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
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