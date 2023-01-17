Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Лейпциге» подтвердили переход Нкунку в «Челси»

    Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдeт в «Челси» летом.

    «Могу ещe раз подтвердить, что сделка по Нкунку завершена. Он присоединится к «Челси» в июле», – заявил Эберль.

    • Ожидается, что «Челси» заплатит за Нкунку 60 миллионов евро.
    • Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.
    • В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Челси» купил Нкунку (Фабрицио Романо) 3
    «Челси» и «Лейпциг» согласовали трансфер лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги за 60 миллионов 1
    Стали известны сроки восстановления Нкунку
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14140

      Skull_Boy 1 час назад

      Челси все подписывает и подписывает, солить что-ли собирается, а тренер - физрук

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11