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Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года

11 июля 2023, 16:01
1

Почти половина лета позади – можно подводить промежуточные итоги текущего трансферного окна.

Уже привычно больше всех тратят клубы АПЛ: 7 из 10 самых дорогих сделок в июне/июле провернули англичане.

Давайте ознакомимся с топ-10 трансферов лета 2023 года по их стоимости.

1. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Д в «Реал» за 103 млн евро

2. Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 70 млн евро

3. Доминик Собослаи – из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 млн евро

4. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 70 млн евро

5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 64,2 млн евро

6. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 60 млн евро

7. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро

8. Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро

9. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 46,3 млн евро

10. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 42 млн евро

Фото: соцсети «Реала», «Арсенала», «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ», «Аль-Хиляля», «Тоттенхэма»

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Источник: «Бомбардир»
Рейтинг Реал Боруссия Д Арсенал Челси Ливерпуль РБ Лейпциг Ньюкасл Милан Манчестер Юнайтед ПСЖ Спортинг Вулверхэмптон Аль-Хиляль Тоттенхэм Лестер Брайтон Мэддисон Джеймс Невеш Рубен Нкунку Кристофер Хаверц Кай Собослаи Доминик Маунт Мэйсон Тонали Сандро Мак Аллистер Алексис Беллингем Джуд Угарте Мануэль
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1689122894
Угарте в ПСЖ,а не Челси.
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