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    Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года

    Почти половина лета позади – можно подводить промежуточные итоги текущего трансферного окна.

    Уже привычно больше всех тратят клубы АПЛ: 7 из 10 самых дорогих сделок в июне/июле провернули англичане.

    Давайте ознакомимся с топ-10 трансферов лета 2023 года по их стоимости.

    1. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Д в «Реал» за 103 млн евро

    2. Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 70 млн евро

    3. Доминик Собослаи – из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 млн евро

    4. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 70 млн евро

    5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 64,2 млн евро

    6. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 60 млн евро

    7. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «Челси» за 60 млн евро

    8. Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро

    9. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 46,3 млн евро

    10. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 42 млн евро

    Фото: соцсети «Реала», «Арсенала», «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ», «Аль-Хиляля», «Тоттенхэма»

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    Источник: «Бомбардир»

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