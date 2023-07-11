Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года

Почти половина лета позади – можно подводить промежуточные итоги текущего трансферного окна.
Уже привычно больше всех тратят клубы АПЛ: 7 из 10 самых дорогих сделок в июне/июле провернули англичане.
Давайте ознакомимся с топ-10 трансферов лета 2023 года по их стоимости.
1. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Д в «Реал» за 103 млн евро
2. Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 70 млн евро
3. Доминик Собослаи – из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» за 70 млн евро
4. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 70 млн евро
5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 64,2 млн евро
6. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 60 млн евро
7. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро
8. Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро
9. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 46,3 млн евро
10. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 42 млн евро
Фото: соцсети «Реала», «Арсенала», «Ливерпуля», «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ», «Аль-Хиляля», «Тоттенхэма»