Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт»

В очередной раз хозяева турнира выбивают команды-победителей ЛЧ. Раджа недавно вообще в финал выходила. Интересная ситуация получается - по факту, условный чемпион Марокко, постаравшись, может обыграть победителя Кубка Либертадорес или Азиатской ЛЧ. Понятно, что в одном конкретном матче кто угодно может обыграть кого угодно, но так в этом и вопрос - а победители и вправду те, кто сильнее? Представим 2 гипотетические ситуации:
1. КЧМ проводим в ЮАР. Уже по традиции, местная команда, допустим, Кайзер Чифс, выходит в финал турнира. Хотите сказать, это вторая по силе команда мира получается? Не выиграв ни одного международного трофея? Или им просто помогли родные стены и прочие околофутбольные вещи?
2. КЧМ проводим в какой-нибудь сильной футбольной стране, скажем Португалии. А почему нет? И почему бы, условная, Бенфика тогда бы не победила? Она сильнее, условного, Реала, Барсы или ещё кого, просто потому что выиграла 2 матча КЧМ, когда иные шли долгим путём, чтобы взять ЛЧ?
«Аль-Аин» обыграл «Эсперанс» в четвертьфинале клубного чемпионата мира со счетом 3:0. «Аль-Аин» вышел в полуфинал, где сыграет с «Ривер Плейт».
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
Эсперанс (Тунис) – Аль-Аин (ОАЭ) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Ахмад, 2; 0:2 – Эль Шанат, 16; 0:3 – Мохаммед, 60.
Календарь клубного чемпионата мира