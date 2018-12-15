Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт»

«Аль-Аин» обыграл «Эсперанс» в четвертьфинале клубного чемпионата мира со счетом 3:0. «Аль-Аин» вышел в полуфинал, где сыграет с «Ривер Плейт».

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

Эсперанс (Тунис) – Аль-Аин (ОАЭ) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ахмад, 2; 0:2 – Эль Шанат, 16; 0:3 – Мохаммед, 60.

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Результаты клубного чемпионата мира