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    • Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт»

    Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт»

    «Аль-Аин» обыграл «Эсперанс» в четвертьфинале клубного чемпионата мира со счетом 3:0. «Аль-Аин» вышел в полуфинал, где сыграет с «Ривер Плейт».

    Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

    Эсперанс (Тунис) – Аль-Аин (ОАЭ) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ахмад, 2; 0:2 – Эль Шанат, 16; 0:3 – Мохаммед, 60.

    Календарь клубного чемпионата мира

    Результаты клубного чемпионата мира

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2018 21:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 декабря 2018, 04:39

      В очередной раз хозяева турнира выбивают команды-победителей ЛЧ. Раджа недавно вообще в финал выходила. Интересная ситуация получается - по факту, условный чемпион Марокко, постаравшись, может обыграть победителя Кубка Либертадорес или Азиатской ЛЧ. Понятно, что в одном конкретном матче кто угодно может обыграть кого угодно, но так в этом и вопрос - а победители и вправду те, кто сильнее? Представим 2 гипотетические ситуации:
      1. КЧМ проводим в ЮАР. Уже по традиции, местная команда, допустим, Кайзер Чифс, выходит в финал турнира. Хотите сказать, это вторая по силе команда мира получается? Не выиграв ни одного международного трофея? Или им просто помогли родные стены и прочие околофутбольные вещи?
      2. КЧМ проводим в какой-нибудь сильной футбольной стране, скажем Португалии. А почему нет? И почему бы, условная, Бенфика тогда бы не победила? Она сильнее, условного, Реала, Барсы или ещё кого, просто потому что выиграла 2 матча КЧМ, когда иные шли долгим путём, чтобы взять ЛЧ?

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 декабря 2018, 04:28

      Можно новости более содержательно составлять? Это уже давняя претензия.
      Я так понимаю, что Тунис - страна-хозяйка, а Эсперанс её представитель, Аль-Аин - победитель чего? Азиатской ЛЧ?
      А всё, наоборот, ОАЭ - хозяйка, а Эсперанс победитель Африканской ЛЧ.
      Какой смысл бомбардира как новостного ресурса, если я всё равно должен идти на другие сайты, чтобы понять, о чём идёт речь? Мне что-ли вас учить, как журналистская работа делается?

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 декабря 2018, 00:16

      арабы поймали кураж

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