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Прогноз на точный счeт матча «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025

20 июня 2025 8:00
Лос-Анджелес - Эсперанс
21 июн. 2025, суббота 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса»
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В рамках второго тура Клубного чемпионата мира на стадионе GEODIS Park встретятся «Лос-Анджелес» и «Эсперанс». Обе команды уступили в первом туре – американцы проиграли «Челси» (0:2), а тунисский клуб не справился с «Фламенго» (0:2). Теперь цена ошибки максимальна – поражение практически гарантирует вылет из турнира. Обе команды мотивированы и постараются показать максимум своих возможностей.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» отличается зрелищной атакой, особенно в матчах МЛС: 9 голов в 5 последних играх и серия из 11 матчей с забитыми мячами говорят о высокой эффективности в нападении. Однако оборона команды уязвима: пропущено 8 голов за тот же отрезок, в каждом из последних 5 матчей команда позволяла сопернику отличиться. Особенно тяжело клубу даются встречи с представителями других топ-лиг, о чeм свидетельствует поражение от «Челси». Несмотря на это, «Лос-Анджелес» играет в темпе, активно использует фланги и быстрые атаки, и способен навязать высокий ритм любому оппоненту.

«Эсперанс»

«Эсперанс» проводит стабильный сезон на внутренней арене, не проигрывая в 11 из 13 последних встреч. За счeт организованной игры в обороне команда пропускает в среднем всего по 0.6 мяча за матч. Однако атакующий потенциал не так ярко выражен – 7 голов за 5 матчей. В игре против «Фламенго» тунисцы продемонстрировали хорошую компактность, но практически не угрожали воротам соперника. Команда делает ставку на выжидательную игру, ловит соперника на ошибках и активно использует стандарты.

Ключевые факты перед матчем

«Лос-Анджелес»

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 1.8 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • В среднем 1.6 гола за матч в защите

«Эсперанс»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
  • Лишь одна пропущенная игра с сухим счeтом за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»

Обе команды нуждаются в победе, но стили игры сильно различаются. «Лос-Анджелес» – команда темпа и атак, «Эсперанс» – команда порядка и обороны. Исход матча во многом будет зависеть от того, кто быстрее навяжет свою модель игры. Вероятнее всего, встреча пройдeт в напряжeнной борьбе с небольшим перевесом в пользу американского клуба за счeт более высокого темпа и поддержки трибун.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Лос-Анджелеса» – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Эсперанс Лос-Анджелес
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