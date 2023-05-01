Фаната с бензопилой задержали на матче африканской Лиги чемпионов

«Эсперанс» и «Кабили» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 1/4 финала африканской Лиги чемпионов.

Игра в Тунисе прерывалась из-за беспорядков. В частности, начало второго тайма пришлось отложить на 40 минут.

Полиция задержала 66 человек, включая 12 несовершеннолетних. Один из фанатов находился на трибуне с бензопилой – он украл ее со склада на стадионе.

Болельщики активно жгли файеры, в связи с чем пришлось вызывать пожарную службу, которая ликвидировала несколько возгораний.