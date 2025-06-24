25 июня на «Lincoln Financial Field» состоится матч 3-го тура Клубного чемпионата мира между тунисским «Эсперансом» и английским «Челси». Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, что гарантирует высокий темп и бескомпромиссную борьбу. «Эсперанс» продемонстрировал организованную оборону, а «Челси» – мощь и гибкость в атаке.

«Эсперанс»

Тунисский гранд сумел удивить в прошлом туре, одолев «Лос-Анджелес» со счeтом 1:0, несмотря на поражение от «Фламенго» ранее. Команда показывает прагматичный стиль с упором на оборону и контратаки, при этом эффективность в атаке остаeтся на хорошем уровне.

Форма и показатели «Эсперанса»:

8 голов в 5 последних матчах (1.60 в среднем);

Пропущено всего 3 мяча (0.60 за игру);

Победы в 4 из 5 последних матчей;

Не проигрывает в 12 из 14 последних игр;

Уверенная игра при минимальном владении мячом.

Команда хорошо организована в обороне и практически не даeт пространства сопернику в опасной зоне.

«Челси»

Лондонцы начали турнир с победы над «Лос-Анджелесом», но уступили «Фламенго», позволив сопернику использовать ошибки в защите. Несмотря на это, «Челси» остаeтся фаворитом группы благодаря сильному составу и высокой интенсивности игры.

Форма и цифры по «Челси»:

9 голов в 5 матчах (1.80 в среднем);

4 пропущенных мяча (0.80 за игру);

4 победы в 5 последних матчах;

Забивает в 5 играх подряд;

Умеет менять темп матча и адаптироваться под соперника.

Ключевые факты перед матчем

«Челси» забивает в 5 последних матчах подряд.

«Эсперанс» пропускает в среднем всего 0.60 гола за матч.

«Эсперанс» не проигрывает в 12 из 14 последних встреч.

«Челси» забивает в среднем почти 2 гола за матч (1.80).

У «Челси» 4 победы в 5 последних встречах.

Анализ и прогноз

В этом матче сойдутся стили: оборонительный и терпеливый «Эсперанс» против более доминирующего, техничного «Челси». Англичане будут владеть мячом и создавать больше моментов, но упорство и компактность «Эсперанса» позволят тунисцам избегать крупных поражений. «Челси» должен брать три очка, но едва ли матч получится лeгким. Решающее значение может иметь класс игроков атаки лондонцев и их способность использовать ограниченное количество шансов.

Рекомендованные ставки