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Прогноз на точный счет матча «Эсперанс» – «Челси»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025

24 июня 2025 9:56
Эсперанс - Челси
25 июн. 2025, среда 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
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25 июня 2025 года на стадионе Lincoln Financial Field состоится матч Клубного чемпионата мира между «Эсперансом» и «Челси». Обе команды подходят к этой встрече с разным настроем, и, несмотря на предпочтительный статус «Челси», «Эсперанс» не так просто сдается на международной арене.

«Эсперанс»

«Эсперанс» продемонстрировал отличные результаты на последних турнирах, одержав победу над «Лос-Анджелесом» в рамках Клубного чемпионата мира. В последних 5 играх команда забивает 8 голов и пропускает 3. Средний показатель забитых голов составляет 1.60 за матч, а пропущенных – 0.60. Команда очень хорошо работает в обороне, но при этом не всегда стабильно атакует. «Эсперанс» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что свидетельствует о их устойчивости и зрелости на международной арене.

«Челси»

«Челси» продолжает быть одним из сильнейших клубов Европы. В своем последнем матче в рамках Клубного чемпионата мира они победили «Фламенго» с результатом 3:1. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 4. Средний показатель забитых голов составляет 1.80 за матч, а пропущенных – 0.80. У «Челси» мощная атака и организованная оборона, что позволяет им уверенно выступать в таких турнирах. Несмотря на недавнее поражение от «Севильи» в Ла Лиге, команда продолжает демонстрировать отличные результаты.

Факты о командах

«Эсперанс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в 4 матчах.

«Челси»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Не проигрывает в последних 4 матчах.

Прогноз на матч «Эсперанс» – «Челси»

«Челси» является фаворитом встречи, но «Эсперанс» на своем пути показывает стойкость и дисциплину. Ожидается, что «Челси» возьмет верх, но, вероятно, игра не будет легкой для них. «Эсперанс» будет упорно сопротивляться, но сила атаки «Челси» и опыт на международной арене позволят им выйти победителями.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Челси» – коэффициент 5.80
  • Оба тайма: победа «Челси» – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 1.85

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Челси Эсперанс
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