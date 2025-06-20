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  • «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

20 июня 2025, 23:50
Лос-Анджелес
21.06.2025, суббота, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Эсперанс
71' Ю. Белаили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Аарон Лонг
(К) ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
98
Дэвид Мартинес
РФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Эсперанс
32
Бешир Бен Саид
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Яссин Мерья
(К) ЦЗ
15
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
17
Элиас Моквана
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
14
Onuche Ogbelu
ЦП
2
Mohamed Ben Ali
ЦП
27
Халил Гуеничи
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
21
Райан Рапозо
ПВ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Эсперанс
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
8
Houssem Teka
ЦЗ
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
31
Yan Sasse
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
24
Mohamed Wael Derbali
ЦП
31
Chiheb Jebali
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
19
Achref Jebri
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Льорис
4
Сегура
33
Лонг
14
Паленсия
6
Жезус
24
Холлингшид
11
Тильман
8
Дельгадо
99
Буанга
9
Жиру
98
Мартинес
3-4-1-2
32
Бен Саид
5
Мерья
15
Тугаи
3
Бен Хамида
99
14
2
17
Моквана
11
Белаили
21
27
Гуеничи
8
Дельгадо
6
Марлон
6
Марлон
8
Дельгадо
24
Холлингшид
7
7
24
Холлингшид
11
Тильман
25
Амайя
25
Амайя
11
Тильман
98
Мартинес
24
Дилросун
24
Дилросун
98
Мартинес
9
Жиру
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
9
Жиру
11
Белаили
6
Желасси
6
Желасси
11
Белаили
17
Моквана
31
31
17
Моквана
21
24
24
21
99
19
19
99
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Эсперанс
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
8
Houssem Teka
ЦЗ
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
12
Haytham Dhaou
ЦП
31
Chiheb Jebali
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Остались в запасе
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
8
Houssem Teka
ЦЗ
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
12
Haytham Dhaou
ЦП
31
Chiheb Jebali
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Махер Канзари
Статистика матча Лос-Анджелес - Эсперанс
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
13
Офсайды
4
0
Количество передач
560
371
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» против «Эсперанс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»

«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Эсперанс Лос-Анджелес
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