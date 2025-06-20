21.06.2025, суббота, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
3-1-3-1-2
1
Льорис
4
Сегура
33
Лонг
14
Паленсия
6
Жезус
24
Холлингшид
11
Тильман
8
Дельгадо
99
Буанга
9
Жиру
98
Мартинес
3-4-1-2
32
Бен Саид
5
Мерья
15
Тугаи
3
Бен Хамида
99
14
2
17
Моквана
11
Белаили
21
27
Гуеничи
8
Дельгадо
6
Марлон
6
Марлон
8
Дельгадо
24
Холлингшид
7
7
24
Холлингшид
11
Тильман
25
Амайя
25
Амайя
11
Тильман
98
Мартинес
24
Дилросун
24
Дилросун
98
Мартинес
9
Жиру
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
9
Жиру
11
Белаили
6
Желасси
6
Желасси
11
Белаили
17
Моквана
31
31
17
Моквана
21
24
24
21
99
19
19
99
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Эсперанс
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
8
Houssem Teka
ЦЗ
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
12
Haytham Dhaou
ЦП
31
Chiheb Jebali
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Остались в запасе
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
8
Houssem Teka
ЦЗ
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
12
Haytham Dhaou
ЦП
31
Chiheb Jebali
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Махер Канзари
Статистика матча Лос-Анджелес - Эсперанс
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
13
Офсайды
4
0
Количество передач
560
371
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» против «Эсперанс», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»