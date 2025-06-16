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«Фламенго» – «Эсперанс»: прогноз и ставки на матч 17 июня 2025 с коэффициентом 1.88

16 июня 2025 13:15
Фламенго - Эсперанс
17 июн. 2025, вторник 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
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1.88
победа Фламенго
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17 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира между бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом». Обе команды подходят к игре в превосходной форме, с мощной атакой и надeжной обороной. Столкновение представителей Южной Америки и Африки будет проверкой стилей и ритма, и обещает плотное противостояние, в котором каждая ошибка может стать решающей.

«Фламенго»

Бразильский гранд выходит на старт турнира в ударной форме. Команда забила 12 голов за последние 5 матчей, а пропустила лишь дважды. Особенно впечатляет серия из четырeх побед подряд, включая разгром «Форталезы» со счeтом 5:0. «Фламенго» стабильно давит с первых минут, активно использует фланги и прессингует высоко. В трeх последних матчах команда не пропускала вовсе, а в среднем за игру забивает 2.4 гола.

Ключевые цифры:

  • 4 победы подряд;
  • 2.4 забитого гола в среднем за матч;
  • всего 0.4 пропущенного мяча за 5 последних встреч.

Сбалансированность состава и высокий темп позволяют «Фламенго» доминировать как в атаке, так и в переходных фазах.

«Эсперанс»

Тунисский чемпион также подбирается к турниру с уверенной серией: три победы подряд, 12 забитых голов за 5 матчей и лишь один пропущенный мяч. Команда показывает зрелую и плотную игру в обороне: в 6 из 8 последних матчей «Эсперанс» оставлял свои ворота сухими. При этом атака эффективно реализует моменты, а структура позволяет надeжно контролировать темп игры.

Показатели перед матчем:

  • 3 победы подряд;
  • 2.4 гола в среднем за матч;
  • всего 0.2 пропущенного мяча в последних 5 играх.

«Эсперанс» не будет спешить, предпочитая действовать с холодной головой и поджидать бреши в обороне соперника.

Ключевые факты перед матчем

  • «Фламенго» забивает 2.4 гола и пропускает 0.4 в среднем за матч.
  • Команда побеждает в 4 матчах подряд и не пропускает в 3 последних встречах.
  • «Эсперанс» также забивает в среднем 2.4 гола, пропуская лишь 0.2.
  • Тунисцы не пропускают в 6 из 8 матчей и побеждают в 3 последних встречах.
  • Обе команды подходят к матчу в отличной физической и ментальной форме.

Анализ и прогноз

Перед матчем очевидно, что обе команды уверены в себе и в своей модели игры. «Фламенго» действует агрессивнее, мощнее и интенсивнее, особенно в стартовых фазах матчей. У бразильцев выше качество исполнения, и более высокий ритм может стать определяющим фактором. С другой стороны, «Эсперанс» умеет разрушать, терпеть и реализовывать свои немногочисленные моменты.

Ожидать открытой перестрелки не стоит: команды начнут с осторожностью. Однако в силу глубины состава и креативности «Фламенго», логично ожидать, что именно бразильцы рано или поздно найдут способ вскрыть оборону «Эсперанса». В то же время африканская команда может зацепиться за гол на фоне контратак.

Рекомендованные ставки

  • победа Фламенго – коэффициент 1.88
  • тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.72
  • обе команды забьют – Да – коэффициент 1.97

1.88
победа Фламенго
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Автор: Воронцов Егор
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