17.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Фламенго
Фламенго
Эсперанс
4-1-3-2
1
Росси
6
Айртон
3
Ортис
4
Перейра
2
Варела
5
Пульгар
21
Жоржиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Араухо
3-5-1-1
32
Бен Саид
5
Мерья
15
Тугаи
3
Бен Хамида
14
31
99
2
31
11
Белаили
27
Гуеничи
21
Жоржиньо
29
Аллан
29
Аллан
21
Жоржиньо
10
Де Арраскаэта
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Де Арраскаэта
9
Педро
27
Энрике
27
Энрике
9
Педро
8
Жерсон
19
Плата
19
Плата
8
Жерсон
7
Араухо
7
Эвертон
7
Эвертон
7
Араухо
31
17
Моквана
17
Моквана
31
27
Гуеничи
24
24
27
Гуеничи
99
19
19
99
Остались в запасе
Фламенго
Эсперанс
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
13
Данило
ПЗ
47
Уоллес Ян
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
13
Данило
ПЗ
47
Уоллес Ян
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
Остались в запасе
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Махер Канзари
Статистика матча Фламенго - Эсперанс
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
19
Офсайды
0
4
Количество передач
700
317
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Фламенго» против «Эсперанс», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фламенго» – «Эсперанс»
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Источник: «Бомбардир»