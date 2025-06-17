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  • «Фламенго» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025

«Фламенго» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025

17 июня 2025, 02:50
Фламенго
17.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Эсперанс
17' Д. Де Арраскаэта 70' Л. Араухо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Жерсон
(К) ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Эсперанс
32
Бешир Бен Саид
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Яссин Мерья
(К) ЦЗ
15
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
14
Onuche Ogbelu
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
31
Chiheb Jebali
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
2
Mohamed Ben Ali
ЦП
27
Халил Гуеничи
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
13
Данило
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
47
Уоллес Ян
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
Эсперанс
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
17
Элиас Моквана
ЦП
24
Mohamed Wael Derbali
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
19
Achref Jebri
ЦФ
4-1-3-2
1
Росси
6
Айртон
3
Ортис
4
Перейра
2
Варела
5
Пульгар
21
Жоржиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Араухо
3-5-1-1
32
Бен Саид
5
Мерья
15
Тугаи
3
Бен Хамида
14
31
99
2
31
11
Белаили
27
Гуеничи
21
Жоржиньо
29
Аллан
29
Аллан
21
Жоржиньо
10
Де Арраскаэта
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Де Арраскаэта
9
Педро
27
Энрике
27
Энрике
9
Педро
8
Жерсон
19
Плата
19
Плата
8
Жерсон
7
Араухо
7
Эвертон
7
Эвертон
7
Араухо
31
17
Моквана
17
Моквана
31
27
Гуеничи
24
24
27
Гуеничи
99
19
19
99
Остались в запасе
Фламенго
Эсперанс
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
13
Данило
ПЗ
47
Уоллес Ян
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
13
Данило
ПЗ
47
Уоллес Ян
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
Остались в запасе
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Raed Bouchniba
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Махер Канзари
Статистика матча Фламенго - Эсперанс
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
19
Офсайды
0
4
Количество передач
700
317
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Фламенго» против «Эсперанс», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фламенго» – «Эсперанс»

«Фламенго» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Эсперанс Фламенго
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