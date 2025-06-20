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«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2025 с коэффициентом 1.90

20 июня 2025 10:33
Лос-Анджелес - Эсперанс
21 июн. 2025, суббота 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
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1.90
Тотал больше 2.5
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21 июня на стадионе GEODIS Park в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира встретятся «Лос-Анджелес» и «Эсперанс». Обе команды вступают в матч после поражений в первом туре: американцы проиграли «Челси» 0:2, а тунисцы уступили «Фламенго» с аналогичным счeтом 0:2. Однако у обеих команд есть сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи. В этом прогнозе мы проанализируем ключевые аспекты, которые будут решать результат игры.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» подошeл к турниру с хорошей атакующей формой, но в первом матче против «Челси» они не смогли показать свою силу. Всe же команда остаeтся одной из сильнейших в МЛС, и их атакующие действия не раз подтверждали свою эффективность в недавних играх.

Форма команды:

  • 1.80 гола за игру в последних 5 матчах;
  • 1.60 пропущенных гола за игру;
  • забивает в 11 из 13 последних матчей;
  • не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

«Лос-Анджелес» обладает хорошей атакой, но защита оставляет желать лучшего. Однако они часто показывают яркие результаты на домашней арене, что даeт им уверенность перед этим матчем.

«Эсперанс»

«Эсперанс» начнeт матч с неудачного результата в первом туре, проиграв «Фламенго» 0:2. Однако тунисцы на протяжении сезона демонстрируют неплохую оборонительную стабильность и хорошую атакующую игру, что позволяет им бороться с любыми соперниками, даже такими сильными как «Фламенго».

Форма команды:

  • 1.40 гола за игру в последних 5 матчах;
  • 0.60 пропущенных гола за игру;
  • забивает в 6 из 8 последних матчей;
  • пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Эсперанс» может предложить конкурентоспособную игру, но их защита может быть уязвима против более атакующих команд, как «Лос-Анджелес».

Ключевые факты перед матчем

  • «Лос-Анджелес» забивает в 11 из 13 последних матчей, но пропускает часто.
  • В 5 последних матчах «Лос-Анджелес»: 9 забитых, 8 пропущенных.
  • «Эсперанс» забивает в 6 из 8 последних матчей, но пропускает также регулярно.
  • В 5 последних матчах «Эсперанс»: 7 забитых, 3 пропущенных.
  • Обе команды имеют атакующие линии, способные создавать моменты, но их защита остаeтся уязвимой.

Анализ и прогноз

«Лос-Анджелес» в этом матче будет фаворитом, так как они играют на домашней арене и имеют сильную атакующую линию. Однако их проблемы в обороне могут дать шанс «Эсперанс» на контратаках, что может привести к забитым голам с обеих сторон.

Ожидается, что матч будет результативным, с несколькими голами. «Лос-Анджелес» должен победить, но тунисцы вполне могут забить, используя уязвимости в обороне соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лос-Анджелес» с форой -1 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.90
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Эсперанс Лос-Анджелес
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