21 июня на стадионе GEODIS Park в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира встретятся «Лос-Анджелес» и «Эсперанс». Обе команды вступают в матч после поражений в первом туре: американцы проиграли «Челси» 0:2, а тунисцы уступили «Фламенго» с аналогичным счeтом 0:2. Однако у обеих команд есть сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи. В этом прогнозе мы проанализируем ключевые аспекты, которые будут решать результат игры.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» подошeл к турниру с хорошей атакующей формой, но в первом матче против «Челси» они не смогли показать свою силу. Всe же команда остаeтся одной из сильнейших в МЛС, и их атакующие действия не раз подтверждали свою эффективность в недавних играх.
Форма команды:
- 1.80 гола за игру в последних 5 матчах;
- 1.60 пропущенных гола за игру;
- забивает в 11 из 13 последних матчей;
- не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
«Лос-Анджелес» обладает хорошей атакой, но защита оставляет желать лучшего. Однако они часто показывают яркие результаты на домашней арене, что даeт им уверенность перед этим матчем.
«Эсперанс»
«Эсперанс» начнeт матч с неудачного результата в первом туре, проиграв «Фламенго» 0:2. Однако тунисцы на протяжении сезона демонстрируют неплохую оборонительную стабильность и хорошую атакующую игру, что позволяет им бороться с любыми соперниками, даже такими сильными как «Фламенго».
Форма команды:
- 1.40 гола за игру в последних 5 матчах;
- 0.60 пропущенных гола за игру;
- забивает в 6 из 8 последних матчей;
- пропускает в 7 из 9 последних матчей.
«Эсперанс» может предложить конкурентоспособную игру, но их защита может быть уязвима против более атакующих команд, как «Лос-Анджелес».
Ключевые факты перед матчем
- «Лос-Анджелес» забивает в 11 из 13 последних матчей, но пропускает часто.
- В 5 последних матчах «Лос-Анджелес»: 9 забитых, 8 пропущенных.
- «Эсперанс» забивает в 6 из 8 последних матчей, но пропускает также регулярно.
- В 5 последних матчах «Эсперанс»: 7 забитых, 3 пропущенных.
- Обе команды имеют атакующие линии, способные создавать моменты, но их защита остаeтся уязвимой.
Анализ и прогноз
«Лос-Анджелес» в этом матче будет фаворитом, так как они играют на домашней арене и имеют сильную атакующую линию. Однако их проблемы в обороне могут дать шанс «Эсперанс» на контратаках, что может привести к забитым голам с обеих сторон.
Ожидается, что матч будет результативным, с несколькими голами. «Лос-Анджелес» должен победить, но тунисцы вполне могут забить, используя уязвимости в обороне соперника.
Рекомендованные ставки
- Победа «Лос-Анджелес» с форой -1 – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90