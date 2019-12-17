Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов

Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов

17 декабря 2019, 19:57

В матче за пятое место на клубном чемпионате мира-2019 «Аль-Садд» потерпел поражение от «Эсперанса».

Команда Хави проиграла со счетом 2:6.

Героем встречи стал ливийский полузащитник «Эсперанса» Хамду Эль-Хуни – в его активе хет-трик и голевая передача.

Клубный чемпионат мира. Матч за 5-е место

Аль-Садд (Катар) – Эсперанс (Тунис) – 2:6 (1:4)

Голы: 0:1 – Эль-Хуни, 6; 0:2 – Бадри, 13; 0:3 – Бадри (с пенальти), 25; 1:3 – Бунеджа (с пенальти), 32; 1:4 – Эль-Хуни, 42; 2:4 – Халид (с пенальти), 49; 2:5 – Эль-Хуни, 74; 2:6 – Дербали, 87.

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Садд Эсперанс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+