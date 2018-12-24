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    Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов

    В матче за пятое место на клубном чемпионате мира-2019 «Аль-Садд» потерпел поражение от «Эсперанса».

    Команда Хави проиграла со счетом 2:6.

    Героем встречи стал ливийский полузащитник «Эсперанса» Хамду Эль-Хуни – в его активе хет-трик и голевая передача.

    Клубный чемпионат мира. Четвертьфиналы

    Аль-Садд (Катар) – Эсперанс (Тунис) – 2:6 (1:4)

    Голы: 0:1 – Эль-Хуни, 6; 0:2 – Бадри, 13; 0:3 – Бадри (с пенальти), 25; 1:3 – Бунеджа (с пенальти), 32; 1:4 – Эль-Хуни, 42; 2:4 – Халид (с пенальти), 49; 2:5 – Эль-Хуни, 74; 2:6 – Дербали, 87.

    Источник: «Бомбардир»

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