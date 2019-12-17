- 17 декабря 2019
- 19:57 Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов
- 16 сентября 2019
- 19:56 ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019 5
- 5 июня 2019
- 23:14 Ответный матч финала африканской Лиги чемпионов переиграют. Одна из команд ушла с поля из-за проблем с VAR 4
- 15 декабря 2018
- 21:24 Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт» 3
- 14 декабря 2018
- 15:26 Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке 4
- 10 декабря 2018
- 08:21 Определились все участники клубного чемпионата мира-2018 3
- 10 ноября 2018
- 08:10 Тунисский «Эсперанс» стал очередным участником клубного чемпионата мира-2018 1