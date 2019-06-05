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    Ответный матч финала африканской Лиги чемпионов переиграют. Одна из команд ушла с поля из-за проблем с VAR

    «Эсперанс» (Тунис) и «Видад Касабланка» (Марокко) переиграют ответный матч финала африканской Лиги чемпионов. Такое решение приняла африканская конфедерация футбола из-за проблем с системой VAR.

    • На 58-й минуте арбитр отменил гол в ворота «Эсперанса» из-за офсайда.
    • Игроки «Видад Касабланки» обратились к судье и попросили использовать систему VAR.
    • Арбитр сказал, что система не работает.
    • Тогда футболисты «Видад Касабланки» ушли с поля.

    После ухода игроков с поля в матче была пауза, которая длилась полтора часа. Потом арбитр дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу».

    Африканская конфедерация футбола приняла решение переиграть матч на нейтральном поле. Об этом сообщается в твиттере организации.

    Первая игра завершилась вничью – 1:1.

    Источник: Твиттер CAF

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    05.06.2019 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1207

      Torvald64 37 минут назад

      Справедливо. Если VAR заявлен, он должен работать на протяжении всего матча. Если этого не происходит, это ответственность хозяев поля. И совершенно неправильно, если бы они благодаря фактически своему же косяку получали бы преимущество.

      Но вообще парадоксальная ситуация. Если бы гости остались на поле - никто ничего бы, скорее всего, не переигрывал. Получается, что команда добилась своего благодаря уходу с поля. Это прецедент, причём довольно опасный.

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