Ответный матч финала африканской Лиги чемпионов переиграют. Одна из команд ушла с поля из-за проблем с VAR

«Эсперанс» (Тунис) и «Видад Касабланка» (Марокко) переиграют ответный матч финала африканской Лиги чемпионов. Такое решение приняла африканская конфедерация футбола из-за проблем с системой VAR.

На 58-й минуте арбитр отменил гол в ворота «Эсперанса» из-за офсайда.

Игроки «Видад Касабланки» обратились к судье и попросили использовать систему VAR.

Арбитр сказал, что система не работает.

Тогда футболисты «Видад Касабланки» ушли с поля.

После ухода игроков с поля в матче была пауза, которая длилась полтора часа. Потом арбитр дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу».

Африканская конфедерация футбола приняла решение переиграть матч на нейтральном поле. Об этом сообщается в твиттере организации.

Первая игра завершилась вничью – 1:1.