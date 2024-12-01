Кубок Либертадорес. «Ботафого» победил в финале «Атлетико Минейро» (3:1), со 2-й минуты играя в меньшинстве

«Ботафого» в финале Кубка Либертадорес оказался сильнее «Атлетико Минейро». Встреча прошла в Буэнос-Айресе на «Монументале».

«Ботафого» не помешало удаление на первой минуте.

Экс-игрок «Зенита» Халк, выступающий за «Минейро», сделал голевой пас.

Команда из Рио-де-Жанейро впервые взяла Кубок Либертадорес. Также «Ботафого» претендует на титул в чемпионате Бразилии.

«Ботафого» получил путевку на клубный ЧМ-2025.

Кубок Либертадорес. Финал

Атлетико Минейро (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Энрике, 35; 0:2 – Теллес, 44 (с пенальти); 1:2 – Варгас, 47; 1:3 – Сантос, 90+7.

Удаления: нет – Грегоре, 37.

Результаты Кубка Либертадорес

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