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    • Кубок Либертадорес. «Ботафого» победил в финале «Атлетико Минейро» (3:1), со 2-й минуты играя в меньшинстве

    Кубок Либертадорес. «Ботафого» победил в финале «Атлетико Минейро» (3:1), со 2-й минуты играя в меньшинстве

    «Ботафого» в финале Кубка Либертадорес оказался сильнее «Атлетико Минейро». Встреча прошла в Буэнос-Айресе на «Монументале».

    «Ботафого» не помешало удаление на первой минуте.

    Экс-игрок «Зенита» Халк, выступающий за «Минейро», сделал голевой пас.

    Команда из Рио-де-Жанейро впервые взяла Кубок Либертадорес. Также «Ботафого» претендует на титул в чемпионате Бразилии.

    «Ботафого» получил путевку на клубный ЧМ-2025.

    Кубок Либертадорес. Финал

    Атлетико Минейро (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Энрике, 35; 0:2 – Теллес, 44 (с пенальти); 1:2 – Варгас, 47; 1:3 – Сантос, 90+7.

    Удаления: нет – Грегоре, 37.

    Результаты Кубка Либертадорес

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 01:12
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