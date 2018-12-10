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    Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста

    Финальный матч Кубка Либертадорес-2019 между «Ривер Плейтом» и «Фламенго» перенесен из Чили в Перу.

    Как сообщает официальный сайт турнира, решение о переносе игры из Сантьяго в Лиму было обусловлено акциями протеста в чилийской столице, из-за которых не может быть обеспечена полная безопасность игрокам и болельщикам команд.

    Уточняется, что решение было согласовано с президентами «Ривера» и «Фламенго», а также Федерациями футбола Аргентины, Бразилии и Чили.

    • Дата финала осталась неизменной – 23 ноября. Начало – в 23:59 по московскому времени.
    • В прошлом году финальный матч был перенесен из Южной Америки в Мадрид по соображениям безопасности.
    • Тогда «Ривер» одержал победу над «Бока Хуниорс» (3:1).

    Источник: официальный сайт Кубка Либертадорес

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