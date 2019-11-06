Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста

Финальный матч Кубка Либертадорес-2019 между «Ривер Плейтом» и «Фламенго» перенесен из Чили в Перу.

Как сообщает официальный сайт турнира, решение о переносе игры из Сантьяго в Лиму было обусловлено акциями протеста в чилийской столице, из-за которых не может быть обеспечена полная безопасность игрокам и болельщикам команд.

Уточняется, что решение было согласовано с президентами «Ривера» и «Фламенго», а также Федерациями футбола Аргентины, Бразилии и Чили.