Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста

Финальный матч Кубка Либертадорес-2019 между «Ривер Плейтом» и «Фламенго» перенесен из Чили в Перу.
Как сообщает официальный сайт турнира, решение о переносе игры из Сантьяго в Лиму было обусловлено акциями протеста в чилийской столице, из-за которых не может быть обеспечена полная безопасность игрокам и болельщикам команд.
Уточняется, что решение было согласовано с президентами «Ривера» и «Фламенго», а также Федерациями футбола Аргентины, Бразилии и Чили.
- Дата финала осталась неизменной – 23 ноября. Начало – в 23:59 по московскому времени.
- В прошлом году финальный матч был перенесен из Южной Америки в Мадрид по соображениям безопасности.
- Тогда «Ривер» одержал победу над «Бока Хуниорс» (3:1).
Источник: официальный сайт Кубка Либертадорес