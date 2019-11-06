Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста

Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста

6 ноября 2019, 09:50
2

Финальный матч Кубка Либертадорес-2019 между «Ривер Плейтом» и «Фламенго» перенесен из Чили в Перу.

Как сообщает официальный сайт турнира, решение о переносе игры из Сантьяго в Лиму было обусловлено акциями протеста в чилийской столице, из-за которых не может быть обеспечена полная безопасность игрокам и болельщикам команд.

Уточняется, что решение было согласовано с президентами «Ривера» и «Фламенго», а также Федерациями футбола Аргентины, Бразилии и Чили.

  • Дата финала осталась неизменной – 23 ноября. Начало – в 23:59 по московскому времени.
  • В прошлом году финальный матч был перенесен из Южной Америки в Мадрид по соображениям безопасности.
  • Тогда «Ривер» одержал победу над «Бока Хуниорс» (3:1).

Источник: официальный сайт Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес Ривер Плейт Фламенго
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1573031773
и это правильно
Ответить
Skull_Boy
1573032956
Опять русские переворот устраивают
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+