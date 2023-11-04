Смотреть прямую трансляцию финального матча Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бока Хуниорс»: Ромеро, Фабра, Фигаль, Валентини, Адвинкула, Барко, Гильермо Фернандес, Фернандес, Медина, Кавани.
Главный тренер: Хорхе Альмирон
«Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Марсилио, Мело, Марсело, Андре, Александер, Ариас, Гансо, Кено, Кано.
Главный тренер: Фернандо Диниз
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»