Смотреть прямую трансляцию финального матча Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бока Хуниорс»: Ромеро, Фабра, Фигаль, Валентини, Адвинкула, Барко, Гильермо Фернандес, Фернандес, Медина, Кавани.

Главный тренер: Хорхе Альмирон

«Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Марсилио, Мело, Марсело, Андре, Александер, Ариас, Гансо, Кено, Кано.

Главный тренер: Фернандо Диниз