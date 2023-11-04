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  • «Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

«Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

4 ноября 2023, 20:21

Смотреть прямую трансляцию финального матча Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бока Хуниорс»: Ромеро, Фабра, Фигаль, Валентини, Адвинкула, Барко, Гильермо Фернандес, Фернандес, Медина, Кавани.

Главный тренер: Хорхе Альмирон

«Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Марсилио, Мело, Марсело, Андре, Александер, Ариас, Гансо, Кено, Кано.

Главный тренер: Фернандо Диниз

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бока Хуниорс»«Флуминенсе»

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Источник: «Бомбардир»
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