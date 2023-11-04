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    • «Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию финального матча Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бока Хуниорс»: Ромеро, Фабра, Фигаль, Валентини, Адвинкула, Барко, Гильермо Фернандес, Фернандес, Медина, Кавани.

    Главный тренер: Хорхе Альмирон

    «Флуминенсе»: Фабио, Ксавьер, Марсилио, Мело, Марсело, Андре, Александер, Ариас, Гансо, Кено, Кано.

    Главный тренер: Фернандо Диниз

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бока Хуниорс»«Флуминенсе»

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 20:21
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