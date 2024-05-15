Определился 27-й участник клубного ЧМ-2025

«Ривер Плейт» одержал победу над парагвайским «Либертадом» (2:0) в матче 5-го тура группы H Кубка Либертадорес и досрочно квалифицировался в 1/8 финала турнира с 13 очками. Это позволило коллективу из Буэнос-Айресу отобраться на клубный чемпионат мира-2025.

Рейтинг клуба из Аргентины за последние четыре сезона выступлений в Кубке Либертадорес (среди команд, которые еще не квалифицировались на ЧМ) вырос до 83 очков. По рейтингу на клубный ЧМ-2025 квалифицируется две команды. У ближайшего преследователя – «Бока Хуниорс» – 71 очко, а у идущей следом парагвайской «Олимпии» – 57. Последняя, как и все команды, расположившиеся в рейтинге ниже, уже не сможет догнать «Ривер Плейт».