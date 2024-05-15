Определился 27-й участник клубного ЧМ-2025

«Ривер Плейт» одержал победу над парагвайским «Либертадом» (2:0) в матче 5-го тура группы H Кубка Либертадорес и досрочно квалифицировался в 1/8 финала турнира с 13 очками. Это позволило коллективу из Буэнос-Айресу отобраться на клубный чемпионат мира-2025.
Рейтинг клуба из Аргентины за последние четыре сезона выступлений в Кубке Либертадорес (среди команд, которые еще не квалифицировались на ЧМ) вырос до 83 очков. По рейтингу на клубный ЧМ-2025 квалифицируется две команды. У ближайшего преследователя – «Бока Хуниорс» – 71 очко, а у идущей следом парагвайской «Олимпии» – 57. Последняя, как и все команды, расположившиеся в рейтинге ниже, уже не сможет догнать «Ривер Плейт».
- Известны уже 27 из 32 участников клубного чемпионата мира-2025. От Европы на турнир отобрались «Челси», «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Бавария», «Боруссия» Д (оба – Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер», «Ювентус» (оба – Италия), «Порту», «Бенфика» (оба – Португалия), «Реал», «Атлетико» (оба – Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
- От других континентов на турнире сыграют «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Ульсан Хендэ» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР), «Монтеррей», «Леон» (оба – Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все – Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
- Еще 5 участников клубного ЧМ определятся позднее. Это будут две команды из Южной Америки, по одной – из Азии и зоны КОНКАКАФ, а также одна команда от страны-органзиатора – США.