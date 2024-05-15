Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - ЦСКА Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Определился 27-й участник клубного ЧМ-2025

    «Ривер Плейт» одержал победу над парагвайским «Либертадом» (2:0) в матче 5-го тура группы H Кубка Либертадорес и досрочно квалифицировался в 1/8 финала турнира с 13 очками. Это позволило коллективу из Буэнос-Айресу отобраться на клубный чемпионат мира-2025.

    Рейтинг клуба из Аргентины за последние четыре сезона выступлений в Кубке Либертадорес (среди команд, которые еще не квалифицировались на ЧМ) вырос до 83 очков. По рейтингу на клубный ЧМ-2025 квалифицируется две команды. У ближайшего преследователя – «Бока Хуниорс» – 71 очко, а у идущей следом парагвайской «Олимпии» – 57. Последняя, как и все команды, расположившиеся в рейтинге ниже, уже не сможет догнать «Ривер Плейт».

    Новости по теме
    «Реал» нашел в Аргентине «нового Вальверде»
    16-летний хавбек «Ривер Плейт» подписал контракт с рекордными для Аргентины отступными, им интересуется «Реал»
    «Ривер Плейт» ответил на предложение «Краснодара» по Солари
    Источник: официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+