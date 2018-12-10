Дриусси порадовался победе «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в сторис своего инстаграма видео, снятое после завершения второго матча финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (3:1 д.в.).

На видео аргентинец перед телевизором радуется победе своего бывшего клуба и кричит слово «vamos» [исп. – вперед].

«Ривер Плейт» победил по сумме двух встреч [первый матч закончился со счетом 2:2] и стал обладателем трофея. Дриусси – воспитанник «Ривера». Форвард выступал за этот клуб с 2013 по 2017 год.