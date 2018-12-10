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    • Дриусси порадовался победе «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес

    Дриусси порадовался победе «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в сторис своего инстаграма видео, снятое после завершения второго матча финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт»«Бока Хуниорс» (3:1 д.в.).

    На видео аргентинец перед телевизором радуется победе своего бывшего клуба и кричит слово «vamos» [исп. – вперед].

    «Ривер Плейт» победил по сумме двух встреч [первый матч закончился со счетом 2:2] и стал обладателем трофея. Дриусси – воспитанник «Ривера». Форвард выступал за этот клуб с 2013 по 2017 год.

    Источник: Инстаграм Себастьяна Дриусси

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    10.12.2018 13:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 декабря 2018, 14:57

      могли бы и в основное выиграть,шоу-бизнес южноамериканский

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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 10 декабря 2018, 13:50

      Лучше бы он радовался голам забитым за Зенит!

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