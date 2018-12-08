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    • «Реал» обсудит с «Ривер Плейт» трансфер Паласиоса после финала Кубка Либертадорес

    «Реал» обсудит с «Ривер Плейт» трансфер Паласиоса после финала Кубка Либертадорес

    «Реал» проведет переговоры с «Ривер Плейтом» по трансферу центрального полузащитника Эсекьеля Паласиоса после финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщил президент клуба из Буэнос-Айреса Родолфо Д’Онофрио.

    По его словам, стороны договорились обсудить переход 20-летнего футболиста после ответного финального матча турнира с «Бока Хуниорс», который состоится в воскресенье, 9 декабря.

    В текущем сезоне Паласиос провел за «Ривер Плейт» восемь встреч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Goal

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    08.12.2018 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 декабря 2018, 11:41

      Ничего себе из-за чего финал в Мадриде замутили))

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