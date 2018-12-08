«Реал» обсудит с «Ривер Плейт» трансфер Паласиоса после финала Кубка Либертадорес

«Реал» проведет переговоры с «Ривер Плейтом» по трансферу центрального полузащитника Эсекьеля Паласиоса после финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщил президент клуба из Буэнос-Айреса Родолфо Д’Онофрио.

По его словам, стороны договорились обсудить переход 20-летнего футболиста после ответного финального матча турнира с «Бока Хуниорс», который состоится в воскресенье, 9 декабря.

В текущем сезоне Паласиос провел за «Ривер Плейт» восемь встреч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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