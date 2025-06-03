Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка

Определились 5 из 6 участников Межконтинентального кубка ФИФА, который пройдет в декабре 2025 года. На нем выступят команды, которые победили в этом году в главном клубном турнире на каждом из континентов.

«ПСЖ», выигравший Лигу чемпионов УЕФА, начнет выступления сразу с финала Межконтинентального кубка-2025.

Сейчас известны 4 из 5 возможных соперников парижан: победитель азиатской ЛЧ саудовский «Аль-Ахли», обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканский «Крус Асуль», победитель африканской ЛЧ египетский «Пирамидс», победитель ЛЧ Океании новозеландский «Окленд Сити». Последний участник турнира, обладатель Кубка Либертадорес, станет известен 29 ноября.

В первом раунде турнира «Пирамидс» сыграет с «Окленд Сити». Во втором раунде победитель этого матча выйдет на «Аль-Ахли», а «Крус Асуль» встретится с обладателем Кубка Либертадорес. В третьем раунде победители игр второго раунда выявят соперника «ПСЖ» по финалу. Решающий матч с участием парижан пройдет 17 декабря.