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  • Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига

Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига

Аргентинский «Ривер Плейт» – победитель самого необычного финала Кубка Либертадорес. Первый матч завершился ничьей 2:2, а ответный несколько раз переносили из-за ужасного поведения фанатов. Сошлись на том, что перенесли его в Испанию, где «Ривер» все-таки выиграл номинально домашнюю встречу. «Ривер Плейт» долго отказывался от такого проведения матча, а официальные лица стыдились и грустили о том, как аргентинцев лишили отличного праздника. Потом разочарованы оказались только те, кто не смог попасть в Мадрид. Все остальные в восторге, потому что из затеи вышла красота. Примерно так люди из Аргентины отрывались во время чемпионата мира в России.

Толпе в Мадриде было весело при любых предпочтениях.

У многих было очень дружелюбное настроение.

На игру приехали около 500 активных фанатов из Аргентины. Безопасность обеспечивали 4 тысячи местных полицейских, которым помогали их аргентинские коллеги. Тусить никому не мешали, но усиленные меры предосторожности все равно немного напрягали.

Трибуны перед игрой и во время матча смотрелись грандиозно.

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Публикация от text (@sportv)

Месси, Гризманн, Дибала, Хамес и другие звезды тоже там были.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Публикация от text (@deportesrcn)

В самом матче все получилось горячо. Игрок «Боки» Бенедетто открыл счет, а потом отметился таким страшным лицом во время празднования. Он еще не знал, что во втором тайме «Бока» пропустит ответный мяч от Лукаса Пратто и едва зацепится за ничью в основное время.

Не обошлось и без удаления. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное вторую желтую карточку получил полузащитник «Боки» Вилмар Барриос.

Это во многом и оказалось решающим моментом. В меньшинстве «Боке» пришлось совсем тяжело, а футболисты «Ривера» включились. Победный гол на счету Хуана Кинтеро, который вышел на замену во втором тайме. Вы точно помните этого парня по играм за «Порту».

Гол в пустые ворота установил окончательную разницу – 3:1.

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бенедетто, 44; 1:1 – Пратто, 68; 2:1 – Кинтеро, 109; 3:1 – Мартинес, 121.

Удаление: нет – Барриос, 92.

Результат первого матча – 2:2

Вся жесть Кубка Либертадорес:

Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

Кубок Либертадорес Аргентина
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GoldPlayFIFARus9
1544394763
Ну нахер эту РПЛ, и ЛЧ, вот где настоящий футбол! Пересаживаюсь на чемпионат Аргентины и кубок Либертадорес))) Там может недостаток класса, но в отличии от европейского футбола, играют там душой и сердцем, ибо не засрано там всё ещё большими деньгами.
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android-uz
1544409582
Поздравляю болельщиков Ривер Плейта с кубком!!!
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P10NER
1544411481
Смотрел матч, как в лучшие годы театральной барселоны, так и в нынешние годы Сережи из реала... Чуть толчок сразу боль на грани жизни и смерти, что с одной, что с другой стороны.... Да безусловно зрелищный матч, на скоростях.... Но эта игра актеров... Я думаю голливуд уже оценил и действует с предложениями
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Superviser77
1544412374
Играли актеры сериалов... Хорошая постановка...В следующем году на бис, пжл...
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чемпион мира1
1544419147
Ривер с кубком!!
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DOCTOR PENALTY
1544426649
Ривер намял бока Боке! У нас таких эмоций не бывает почему-то.
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sined1951
1544428602
Зачем нам нужна эта мура-кубок Либертадорес, да еще и по каналу Матч-ТВ? Лечше бы показали матч Милана с Торино. Еще бы додумались транслировать нам матчи чемпионата Австралии.
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Almazovich
1544432467
Классный футбол. Много эмоций. Именно таких эмоций и футбола нужно нашим стадионам!
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Аристократ Олжик
1544438286
Красавцы!!!
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Cules2013
1544473145
Такой матч грех было не посмотреть. Наши комментаторы, как обычно, так себе выступили, но матч был по качеству игры на 4-, зато по накалу страстей на 5+. Я сразу весьма скептически отнёсся к бла-бла-бла Тевеса о том, что это товарняк, какой типа финал Кубка вне Аргентины... Думаю все прекрасно понимали, что заруба будет по любому. Так и вышло. Финал стоит признать удачным.
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