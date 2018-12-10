Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига

Аргентинский «Ривер Плейт» – победитель самого необычного финала Кубка Либертадорес. Первый матч завершился ничьей 2:2, а ответный несколько раз переносили из-за ужасного поведения фанатов. Сошлись на том, что перенесли его в Испанию, где «Ривер» все-таки выиграл номинально домашнюю встречу. «Ривер Плейт» долго отказывался от такого проведения матча, а официальные лица стыдились и грустили о том, как аргентинцев лишили отличного праздника. Потом разочарованы оказались только те, кто не смог попасть в Мадрид. Все остальные в восторге, потому что из затеи вышла красота. Примерно так люди из Аргентины отрывались во время чемпионата мира в России.

Толпе в Мадриде было весело при любых предпочтениях.

У многих было очень дружелюбное настроение.

На игру приехали около 500 активных фанатов из Аргентины. Безопасность обеспечивали 4 тысячи местных полицейских, которым помогали их аргентинские коллеги. Тусить никому не мешали, но усиленные меры предосторожности все равно немного напрягали.

Трибуны перед игрой и во время матча смотрелись грандиозно.

text text text Публикация от text (@sportv) 9 Дек 2018 в 1:07 PST

Месси, Гризманн, Дибала, Хамес и другие звезды тоже там были.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text text text Публикация от text (@deportesrcn) 9 Дек 2018 в 1:00 PST

В самом матче все получилось горячо. Игрок «Боки» Бенедетто открыл счет, а потом отметился таким страшным лицом во время празднования. Он еще не знал, что во втором тайме «Бока» пропустит ответный мяч от Лукаса Пратто и едва зацепится за ничью в основное время.

Не обошлось и без удаления. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное вторую желтую карточку получил полузащитник «Боки» Вилмар Барриос.

Это во многом и оказалось решающим моментом. В меньшинстве «Боке» пришлось совсем тяжело, а футболисты «Ривера» включились. Победный гол на счету Хуана Кинтеро, который вышел на замену во втором тайме. Вы точно помните этого парня по играм за «Порту».

Гол в пустые ворота установил окончательную разницу – 3:1.

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бенедетто, 44; 1:1 – Пратто, 68; 2:1 – Кинтеро, 109; 3:1 – Мартинес, 121.

Удаление: нет – Барриос, 92.

Результат первого матча – 2:2

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