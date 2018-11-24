Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

«Ривер» и «Бока» проведут историческую бойню.

UPD: Первый матч завершился ничьей — 2:2. Ответный матч состоится сегодня в 23:00 по мск.

Аргентина — одна из самых контрастных стран Южной Америки. Здесь зимой выпадает снег, вместо чая и кофе пьют традиционный напиток мате, а испанский язык даже грамматически сильно отличается от тех вариантов, на которых говорит весь остальной испаноязычный мир. Еще Аргентина знаменита своей страстью к футболу, которая легла в основу знаменитых футбольных противостояний: Аргентина и Бразилия, Марадона и Пеле, Месси и Роналду. Но дерби между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс» заслуженно считается лучшим, что есть в Аргентине. Это круче, чем Эль Класико — это Суперкласико.

История Суперкласико началась в 1908 году. Две команды из одного района Буэнос-Айреса собрались на поле, чтобы провести товарищеский матч. Капитаны пожали друг другу руки, и бывшие эмигранты из Италии, которые собирались после работы, чтобы опробовать новую европейскую игру под названием «футбол», дали отсчет дерби, которое разделит Аргентину на две части.

10 ноября (23:00 по Мск) и 24 ноября команды вновь встретятся в двухматчевом противостоянии в финале Кубка Либертадорес. Вот пять главных причин, по которым это событие ни в коем случае нельзя пропустить.

1. Впервые в истории дерби пройдет в финале Кубка Либертадорес

Кубок Либертадорес — южноамериканская Лига чемпионов, в которой соревнуются лучшие команды континента. «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» ни разу не встречались в финале главного кубка Южной Америки: в этот раз их противостояние будет иметь огромное турнирное значение.

«Бока Хуниорс» не выигрывала Кубок Либертадорес более 10 лет; их соперник в последний раз праздновал успех в 2015 году. При этом «Ривер» имеет в два раза меньше побед в турнире. Обеим командам есть, что доказывать в предстоящем поединке.

2. Фанаты команд действительно ненавидят друг друга

«Я не хочу, чтобы в финале Кубка Либертадорес играли «Бока» и «Ривер», — признался президент Аргентины Маурисио Макри. «Лучше бы в финале играли бразильцы, потому что теперь нам всем придется три недели не спать». Макри лукавит: сон сограждан — далеко не единственная причина его беспокойства. За всю историю Суперкласико более 300 фанатов обеих команд погибло в ходе предматчевых разборок, а в этом году противостояние выйдет на новый уровень, и никто не знает, чем это закончится.

Аргентинские легионеры «Зенита», Себастьян Дриусси (воспитанник «Ривер Плейта») и Леандро Паредес (воспитанник «Боки Хуниорс), попытались успокоить атмосферу вокруг матча, выложив совместную фотографию в футболках своих бывших команд с подписью «Мы соперники, не враги». Болельщики призыв не одобрили и в комментариях расставили знаки препинания по-своему: «Мы соперники? Не, враги!».

Somos rivales no enemigos, disfrutemos de esta histórica final sin violencia.@LParedss pic.twitter.com/RYnCMUl4xj — Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 2 ноября 2018 г.

3. Атмосфера на поле не менее жаркая

Суперкласико – самое безбашенное дерби в мире. Практически в каждой встрече бывают удаления и массовые драки: каждый футболист бьется до последнего, даже не рассматривая вариант с возможным поражением. «Проигравший будет восстанавливаться пару десятилетий после этого. Слишком многое стоит на кону в этом матче», — считает президент Аргентины.

На каждый матч «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта» съезжается практически вся полиция в городе, охраняя игроков и тренеров с помощью щитов от разъяренных фанатов и друг от друга.

4. В Суперкласико участвовали многие футболисты из РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде не смог пересечься с Дриусси в чемпионате России, однако незадолго до отъезда Себастьяна в Россию между двумя игроками случилась самая настоящая драка в Суперкласико. Оба футболиста долго доказывали свою правоту арбитру, но в итоге оба получили по желтой карточке и покинули поле.

В нынешних составах команд нет бывших футболистов из РПЛ, зато за «Боку Хуниорс» выступают известные многим футбольным болельщикам нападающие Карлос Тевес и Мауро Сарате. А количество талантливых молодых футболистов в составах обеих команд дает все основания предполагать, что одна из звезд завтрашнего матча вполне сможет добраться и до европейского успеха.

5. Это просто красивое зрелище, которое вы запомните на всю жизнь

И тут нечего добавить — просто смотрите сами: