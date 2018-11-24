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    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента


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    Голосов: 20
    24.11.2018 22:21
    «Ривер» и «Бока» проведут историческую бойню.

    UPD: Первый матч завершился ничьей — 2:2. Ответный матч состоится сегодня в 23:00 по мск.

    Аргентина — одна из самых контрастных стран Южной Америки. Здесь зимой выпадает снег, вместо чая и кофе пьют традиционный напиток мате, а испанский язык даже грамматически сильно отличается от тех вариантов, на которых говорит весь остальной испаноязычный мир. Еще Аргентина знаменита своей страстью к футболу, которая легла в основу знаменитых футбольных противостояний: Аргентина и Бразилия, Марадона и Пеле, Месси и Роналду. Но дерби между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс» заслуженно считается лучшим, что есть в Аргентине. Это круче, чем Эль Класико — это Суперкласико.

    История Суперкласико началась в 1908 году. Две команды из одного района Буэнос-Айреса собрались на поле, чтобы провести товарищеский матч. Капитаны пожали друг другу руки, и бывшие эмигранты из Италии, которые собирались после работы, чтобы опробовать новую европейскую игру под названием «футбол», дали отсчет дерби, которое разделит Аргентину на две части.

    10 ноября (23:00 по Мск) и 24 ноября команды вновь встретятся в двухматчевом противостоянии в финале Кубка Либертадорес. Вот пять главных причин, по которым это событие ни в коем случае нельзя пропустить.

    1. Впервые в истории дерби пройдет в финале Кубка Либертадорес

    Кубок Либертадорес — южноамериканская Лига чемпионов, в которой соревнуются лучшие команды континента. «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» ни разу не встречались в финале главного кубка Южной Америки: в этот раз их противостояние будет иметь огромное турнирное значение.

    «Бока Хуниорс» не выигрывала Кубок Либертадорес более 10 лет; их соперник в последний раз праздновал успех в 2015 году. При этом «Ривер» имеет в два раза меньше побед в турнире. Обеим командам есть, что доказывать в предстоящем поединке.

    2. Фанаты команд действительно ненавидят друг друга

    «Я не хочу, чтобы в финале Кубка Либертадорес играли «Бока» и «Ривер», — признался президент Аргентины Маурисио Макри. «Лучше бы в финале играли бразильцы, потому что теперь нам всем придется три недели не спать». Макри лукавит: сон сограждан — далеко не единственная причина его беспокойства. За всю историю Суперкласико более 300 фанатов обеих команд погибло в ходе предматчевых разборок, а в этом году противостояние выйдет на новый уровень, и никто не знает, чем это закончится.

    Аргентинские легионеры «Зенита», Себастьян Дриусси (воспитанник «Ривер Плейта») и Леандро Паредес (воспитанник «Боки Хуниорс), попытались успокоить атмосферу вокруг матча, выложив совместную фотографию в футболках своих бывших команд с подписью «Мы соперники, не враги». Болельщики призыв не одобрили и в комментариях расставили знаки препинания по-своему: «Мы соперники? Не, враги!».

    3. Атмосфера на поле не менее жаркая

    Суперкласико – самое безбашенное дерби в мире. Практически в каждой встрече бывают удаления и массовые драки: каждый футболист бьется до последнего, даже не рассматривая вариант с возможным поражением. «Проигравший будет восстанавливаться пару десятилетий после этого. Слишком многое стоит на кону в этом матче», — считает президент Аргентины.

    На каждый матч «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта» съезжается практически вся полиция в городе, охраняя игроков и тренеров с помощью щитов от разъяренных фанатов и друг от друга.

    4. В Суперкласико участвовали многие футболисты из РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде не смог пересечься с Дриусси в чемпионате России, однако незадолго до отъезда Себастьяна в Россию между двумя игроками случилась самая настоящая драка в Суперкласико. Оба футболиста долго доказывали свою правоту арбитру, но в итоге оба получили по желтой карточке и покинули поле.

    В нынешних составах команд нет бывших футболистов из РПЛ, зато за «Боку Хуниорс» выступают известные многим футбольным болельщикам нападающие Карлос Тевес и Мауро Сарате. А количество талантливых молодых футболистов в составах обеих команд дает все основания предполагать, что одна из звезд завтрашнего матча вполне сможет добраться и до европейского успеха.

    5. Это просто красивое зрелище, которое вы запомните на всю жизнь

    И тут нечего добавить — просто смотрите сами:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Pulse, Independent
    Рейтинг: 4 Голосов: 20
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 ноября 2018, 08:17

      Накал страстей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2018, 22:35

      даже црвена звезда с партизаном рядом не стоит по накалу....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 15 ноября 2018, 05:05

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 10 ноября 2018, 23:37

      Честно говоря, давно мечтаю попасть на это дерби. Но к сожалению, это слишком дорогая роскошь для меня, ибо в самой богатой стране мира, России, такое могут себе позволить только ворюги из верхушки власти, да бандиты не во власти

      7
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      Рейтинг: +256

      Gorasul > GoldPlayFIFARus9 11 ноября 2018, 15:20

      Выход есть. Стать вором у власти или бандитом! То есть в России есть два социальных лифта - уже неплохо

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 10 ноября 2018, 23:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот это настоящее боление! Рад что в Южной Америке нет УЕФА со своими идиотскими запретами.
      Пиротехника является частью шоу, это неотъемлемая часть футбола, которая создаёт непередаваемую для телевизора атмосферу. Кто не был на стадионе - тому не понять.

      -4
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      Рейтинг: +520

      Boozman 10 ноября 2018, 16:01

      У спутниковых операторов куча спортивных каналов, в том числе и платных и ни на одном не будет трансляции

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Safariy > Boozman 10 ноября 2018, 17:43

      Прямая трансляция : Бока Хуниорс – Ривер Плейт ...
      Кубок Либертадорес. Начало 10 ноября 2018 в 22:00.
      Финал. Первый матч. http://livetv.sx/ ... Время у меня указано по UTC +2, не перепутай...

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 10 ноября 2018, 15:45

      забыли добавить что путин туда полетел на это супер дерби

      1
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      Рейтинг: +136

      Oлежа 10 ноября 2018, 12:12

      Огонь!

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 ноября 2018, 11:24

      Надо посмотреть на этих натравленных друг на друга...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 ноября 2018, 11:24

      полиция и силовые структуры давно на ушах стоят наверно и ночами не спят..... огненное дерби..

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