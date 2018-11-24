Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

Драки, слезоточивый газ, пострадавшие игроки.

Финал Кубка Либертадорес состоит из двух матчей. И первую встречу тоже перенесли, но из-за погодных условий. Перед началом игры в Буэнос-Айресе пошел сильнейший ливень, который привел поле в непригодное состояние, затопил районы возле стадиона. В итоге первый матч был перенесен на один день.

В случае с ответной игрой все было намного хуже. За день до начала игры тренировку «Боки» посетили 50 тысяч болельщиков. Но за несколько часов до начала матча фанаты превратили улицы Буэнос-Айреса в настоящий ад. Не спасала даже полиция, которая в стычках часто уступала по силе обезумевшей толпе.

Главные события вчерашнего вечера:

• Сначала фанаты «Ривера» устроили засаду автобусу с футболистами «Боки»: они закидали его камнями. Осколки стекла травмировали нескольких игроков. Например, Пабло Пересу они попали в глаза – об этом в своем инстаграме врач «Боки» Хорхе Батиста.

twit text — Jeffrey Porter (@JeffreyPorterPM) 24 ноября 2018 г.

Полиция попробовала разогнать болельщиков слезоточивым газом, но сделала только хуже: беспорядки вокруг автобуса продолжались около пятнадцати минут. Игрокам же, которые находились в автобусе, стало плохого из-за газа, попавшего в автобус через разбитые окна.

twit text — César Luis Merlo (@CLMerlo) 24 ноября 2018 г.

twit text — La Número 12 (@lanumero12comar) 24 ноября 2018 г.

• Болельщики «Боки» и «Ривера» постоянно устраивали драки вокруг стадиона. Самые активными были фанаты второй команды: они провоцировали оппонентов, полицию, громили магазины и кафе возле стадиона.

twit text — Tom vdm (@TVDMolen) 24 ноября 2018 г.

• В социальные сети попало видео, как болельщик «Ривера» пытался пронести файеры под одеждой своей маленькой дочери.

twit text — Tom vdm (@TVDMolen) 24 ноября 2018 г.

• «Бока» отказывалась выходить на игру. Аргументами были травмы игроков, полученные при атаке автобуса. Но руководители КОНМЕБОЛ сначала выпустили заявление о том, что повреждения не способствуют переносу игры, а потом шантажировали «Боку» дисквалификацией, если команда не выйдет на игру.

• За 10 минут до начала матча в раздевалку «Боки» за заявкой на игру зашел главный арбитр Андрес Кунья, но ушел ни с чем: команда все еще отказывалась выходить на поле.

• Возле входа на центральный сектор стадиона образовалась небольшая потасовка. Болельщики без билетов попытались прорваться на арену, но большую часть остановила полиция.

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 ноября 2018 г.

• В 17:00 по местному времени (в момент, когда должен был начаться матч) было принято решение о переносе игры на час.

• Карлос Тевес заявил: «Играть мы не в состоянии. Нас заставляют это делать. Врачи оказывали Пабло помощь, у него проблемы с глазом. Понимаю, руководство сейчас ощущает сильное давление, но я думаю, что они должны выполнять свою работу. Меня тошнило, горло буквально горело, и только сейчас прошлая головная боль. Три наших одноклубника пострадали». Фернандо Гаго только подтверждал слова одноклубника и говорил о том, что был в диком шоке от такого поведения фанатов.

• Руководители команд заключили соглашение о том, что игру перенесут на следующий день. Кажется, это еще больше взбесило болельщиков. Они прорывались на поле стадиона. Большая толпа выбежала в подтрибунное помещение «Монументаля» и сорвала интервью президента «Ривера» Родолфо Д'Онофрио.

twit text — Popular (@populardiario) 24 ноября 2018 г.

• Полиция Буэнос-Айреса задержала 29 человек из-за беспорядков.

• Власти города закрыли стадион из-за проблем с безопасностью: выбегавшие болельщики «Ривера» повредили два аварийных выхода. Таким образом, за весь ущерб придется платить хозяевам ответной игры – «Боке Хуниорс». Матч был перенесен на сегодняшний вечер, но пока что нет никаких подтверждений, что он состоится: из-за слишком дерзкого поведения болельщиков его могут снова перенести, но уже на середину следующей недели. Есть огромная вероятность, что игра состоится при пустых трибунах.

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