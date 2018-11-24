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    Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть


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    Голосов: 8
    24.11.2018 23:46
    Драки, слезоточивый газ, пострадавшие игроки.

    Финал Кубка Либертадорес состоит из двух матчей. И первую встречу тоже перенесли, но из-за погодных условий. Перед началом игры в Буэнос-Айресе пошел сильнейший ливень, который привел поле в непригодное состояние, затопил районы возле стадиона. В итоге первый матч был перенесен на один день.

    В случае с ответной игрой все было намного хуже. За день до начала игры тренировку «Боки» посетили 50 тысяч болельщиков. Но за несколько часов до начала матча фанаты превратили улицы Буэнос-Айреса в настоящий ад. Не спасала даже полиция, которая в стычках часто уступала по силе обезумевшей толпе.

    Главные события вчерашнего вечера:

    • Сначала фанаты «Ривера» устроили засаду автобусу с футболистами «Боки»: они закидали его камнями. Осколки стекла травмировали нескольких игроков. Например, Пабло Пересу они попали в глаза – об этом в своем инстаграме врач «Боки» Хорхе Батиста.

    Полиция попробовала разогнать болельщиков слезоточивым газом, но сделала только хуже: беспорядки вокруг автобуса продолжались около пятнадцати минут. Игрокам же, которые находились в автобусе, стало плохого из-за газа, попавшего в автобус через разбитые окна.

    • Болельщики «Боки» и «Ривера» постоянно устраивали драки вокруг стадиона. Самые активными были фанаты второй команды: они провоцировали оппонентов, полицию, громили магазины и кафе возле стадиона.

    • В социальные сети попало видео, как болельщик «Ривера» пытался пронести файеры под одеждой своей маленькой дочери.

    • «Бока» отказывалась выходить на игру. Аргументами были травмы игроков, полученные при атаке автобуса. Но руководители КОНМЕБОЛ сначала выпустили заявление о том, что повреждения не способствуют переносу игры, а потом шантажировали «Боку» дисквалификацией, если команда не выйдет на игру.

    • За 10 минут до начала матча в раздевалку «Боки» за заявкой на игру зашел главный арбитр Андрес Кунья, но ушел ни с чем: команда все еще отказывалась выходить на поле.

    • Возле входа на центральный сектор стадиона образовалась небольшая потасовка. Болельщики без билетов попытались прорваться на арену, но большую часть остановила полиция.

    • В 17:00 по местному времени (в момент, когда должен был начаться матч) было принято решение о переносе игры на час.

    • Карлос Тевес заявил: «Играть мы не в состоянии. Нас заставляют это делать. Врачи оказывали Пабло помощь, у него проблемы с глазом. Понимаю, руководство сейчас ощущает сильное давление, но я думаю, что они должны выполнять свою работу. Меня тошнило, горло буквально горело, и только сейчас прошлая головная боль. Три наших одноклубника пострадали». Фернандо Гаго только подтверждал слова одноклубника и говорил о том, что был в диком шоке от такого поведения фанатов.

    Руководители команд заключили соглашение о том, что игру перенесут на следующий день. Кажется, это еще больше взбесило болельщиков. Они прорывались на поле стадиона. Большая толпа выбежала в подтрибунное помещение «Монументаля» и сорвала интервью президента «Ривера» Родолфо Д'Онофрио.

    • Полиция Буэнос-Айреса задержала 29 человек из-за беспорядков.

    Власти города закрыли стадион из-за проблем с безопасностью: выбегавшие болельщики «Ривера» повредили два аварийных выхода. Таким образом, за весь ущерб придется платить хозяевам ответной игры – «Боке Хуниорс». Матч был перенесен на сегодняшний вечер, но пока что нет никаких подтверждений, что он состоится: из-за слишком дерзкого поведения болельщиков его могут снова перенести, но уже на середину следующей недели. Есть огромная вероятность, что игра состоится при пустых трибунах.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sporf
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 ноября 2018, 16:14

      Жесть...

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 25 ноября 2018, 19:45

      Я не против околофутбола, но это уже конечно лютый перебор ) И как-то слабо полиция действует. Такая жесть, а они задержали аж целых 29 человек - смех.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 25 ноября 2018, 14:50

      ЭТО ПРОСТО КАКОЙ ТО УЖАС!!!ПОШЕЛ НА ФУТБОЛ А ТЕБЕ ПРОЛОМАЛИ ЧЕРЕП ПРОСТО КРАСОТА!! НИКАКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРАНТИИ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!!???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 ноября 2018, 14:47

      По-моему им футбол соовсеем не нужен...

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 25 ноября 2018, 14:07

      это ******* а не болельщики..... надо было доставать " Максим"

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 25 ноября 2018, 13:32

      У аргентинцев футбол больше чем футбол.

      1
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      Рейтинг: +7391

      Старикан 25 ноября 2018, 13:16

      А говорят, что у нас всё плохо с поведением фанатов...

      1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 25 ноября 2018, 13:14

      Почему бы не провести матч в другой стране?

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2018, 12:27

      надо переселять эти клубы... вот и собирайся на такое вместе семьей....

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      Рейтинг: +12098

      BRO_football 25 ноября 2018, 12:20

      Одним словом, дикари! Ведут себя так, как будто ещё вчера с дерева слезли. Однозначно нужно проводить матч при пустых трибунах, а всех недовольных бить дубинками и арестовывать.

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