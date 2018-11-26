Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

Такого нет нигде в мире.

Странно, что Суперкласико получило такую популярность только сейчас. В Южной Америке это – один из главных матчей континента.

twit text — Footy Accumulators (@FootyAccums) 25 ноября 2018 г.

В этом году дерби должно было случиться в финале Кубка Либертадорес. Первый матч был перенесен из-за плохой погоды, переигровка завершилась ничьей – 2:2. Вторая игра также была перенесена, но уже из-за поведения болельщиков. Рассказываем, почему вам нужно с нетерпением ждать даты ответного матча, который наэлектризовал весь футбольный мир:

• Мы уже писали о том, что фанаты сорвали ответную встречу. Если коротко: они дрались с полицией, фаны «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки», безбилетники огромными толпами пытались прорваться на стадион, а стражи порядка несколько раз за день применяли слезоточивый газ. Самая безбашенная история: один фанат «Ривера» пытался пронести файеры под одеждой маленькой дочки.

twit text — ODDSbible (@ODDSbible) 25 ноября 2018 г.

• В городе Пинамаре перед первым матчем в одной из семей родился мальчик. Родители, болельщики «Ривера», назвали его Ривер Плейтом. Полное им мальчика – Агустин Энцо Ривер Плейт Бехарано.

twit text — Monsieur Periné (@Monsieurrperine) 5 ноября 2018 г.

• Еще до первого матча вокруг игры развернулись горячие споры. Некоторые заканчивались не очень хорошо. Например, в аргентинском городке Аполстолес один житель поспорил со своим шурином, который жил у него дома, на тему победителя Кубка Либертадорес. Шурин обиделся, собрал вещи, уехал в неизвестном направлении. А после – сжег дом родственника. Полиция уже ищет поджигателя.

• Кардиологи в Аргентине запрещали просмотр этой игры пациентам-сердечникам, так как сильно возрастает нагрузка на сердце. Радиостанция из Уругвая, чьи радиоволны доходят до Буэнос-Айреса, нашла выход из этой ситуации: они организовали прямую аудиотрансляцию обоих матчей финала Кубка Либертадорес.

• 35 болельщиков-правоверных иудеев отправились в Барселону для просмотра первого матча финала Кубка Либертадорес. Первая игра выпала на субботу, а в этот день недели, по правилам шаббата, им запрещено смотреть телевизор. Болельщики выбрали этот город, потому что на момент начала матча в Барселоне уже будет воскресенье, и им будет разрешено смотреть телевизор. Кажется, они немного расстроились, потому что первый матч не состоялся вовремя из-за сильнейшего ливня.

• Определение одного из самых важный матчей континента подтверждает бешеная популярность среди болельщиков. Например, начало первой игры болельщики, пришедшие на стадион, ждали несколько часов под дождем. Не дождались.

twit text — Barra Brava (@barrabrava_net) 12 ноября 2018 г.

Кроме того, на тренировку «Боки» перед ответной встречей пришли 49 тысяч человек. Еще 3-4 тысячи фанатов на арену не протолкнулись.

twit text — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 22 ноября 2018 г.

• По данным Santo Dia, Владимир Путин собирался посетить ответный матч финала Кубка Либертадорес.

• Второй матч был отменен из-за беспорядков и разборок болельщиков. Толпы полицейских не справлялись с разбушевавшейся толпой.

twit text — Planet Fútbol (@si_soccer) 25 ноября 2018 г.

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