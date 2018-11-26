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    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие


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    Голосов: 9
    26.11.2018 06:10
    Такого нет нигде в мире.

    Странно, что Суперкласико получило такую популярность только сейчас. В Южной Америке это – один из главных матчей континента.

    В этом году дерби должно было случиться в финале Кубка Либертадорес. Первый матч был перенесен из-за плохой погоды, переигровка завершилась ничьей – 2:2. Вторая игра также была перенесена, но уже из-за поведения болельщиков. Рассказываем, почему вам нужно с нетерпением ждать даты ответного матча, который наэлектризовал весь футбольный мир:

    Мы уже писали о том, что фанаты сорвали ответную встречу. Если коротко: они дрались с полицией, фаны «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки», безбилетники огромными толпами пытались прорваться на стадион, а стражи порядка несколько раз за день применяли слезоточивый газ. Самая безбашенная история: один фанат «Ривера» пытался пронести файеры под одеждой маленькой дочки.

    • В городе Пинамаре перед первым матчем в одной из семей родился мальчик. Родители, болельщики «Ривера», назвали его Ривер Плейтом. Полное им мальчика – Агустин Энцо Ривер Плейт Бехарано.

    • Еще до первого матча вокруг игры развернулись горячие споры. Некоторые заканчивались не очень хорошо. Например, в аргентинском городке Аполстолес один житель поспорил со своим шурином, который жил у него дома, на тему победителя Кубка Либертадорес. Шурин обиделся, собрал вещи, уехал в неизвестном направлении. А после – сжег дом родственника. Полиция уже ищет поджигателя.

    • Кардиологи в Аргентине запрещали просмотр этой игры пациентам-сердечникам, так как сильно возрастает нагрузка на сердце. Радиостанция из Уругвая, чьи радиоволны доходят до Буэнос-Айреса, нашла выход из этой ситуации: они организовали прямую аудиотрансляцию обоих матчей финала Кубка Либертадорес.

    • 35 болельщиков-правоверных иудеев отправились в Барселону для просмотра первого матча финала Кубка Либертадорес. Первая игра выпала на субботу, а в этот день недели, по правилам шаббата, им запрещено смотреть телевизор. Болельщики выбрали этот город, потому что на момент начала матча в Барселоне уже будет воскресенье, и им будет разрешено смотреть телевизор. Кажется, они немного расстроились, потому что первый матч не состоялся вовремя из-за сильнейшего ливня.

    • Определение одного из самых важный матчей континента подтверждает бешеная популярность среди болельщиков. Например, начало первой игры болельщики, пришедшие на стадион, ждали несколько часов под дождем. Не дождались.

    Кроме того, на тренировку «Боки» перед ответной встречей пришли 49 тысяч человек. Еще 3-4 тысячи фанатов на арену не протолкнулись.

    По данным Santo Dia, Владимир Путин собирался посетить ответный матч финала Кубка Либертадорес.

    • Второй матч был отменен из-за беспорядков и разборок болельщиков. Толпы полицейских не справлялись с разбушевавшейся толпой.

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    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 26 ноября 2018, 11:23

      я всегда подозревал что в аргентине больше "диких обезьян" чем в бразилии )

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