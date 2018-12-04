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    • Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Они будут сидеть рядом

    Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Они будут сидеть рядом

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит второй матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт»«Бока Хуниорс», сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ.

    Игра состоится в воскресенье на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Предполагается, что форвард «Барселоны» Лионель Месси также прибудет в Мадрид на встречу между аргентинскими клубами.

    По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес хочет разместить Роналду и Месси вместе в президентской ложе, как знак уважения к их достижениям за последнее десятилетие.

    Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2018 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 4 декабря 2018, 20:46

      Хоть что-то толковое придумал Перец за последние 10 лет.Интересно бы глянуть,как пацаны поладят в президентской ложе!!!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 декабря 2018, 19:49

      боже какой многострадальный матч, эпопея прямо, а тут ещё и Месси с Роналду на соседних креслах)
      300% такое нужно увидеть
      Интересно, кто за кого будет болеть?

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