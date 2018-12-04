Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Они будут сидеть рядом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит второй матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс», сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ.

Игра состоится в воскресенье на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Предполагается, что форвард «Барселоны» Лионель Месси также прибудет в Мадрид на встречу между аргентинскими клубами.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес хочет разместить Роналду и Месси вместе в президентской ложе, как знак уважения к их достижениям за последнее десятилетие.

Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.