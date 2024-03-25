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    Рикельме раскритиковал современных футболистов

    Президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме выразил недовольство поведением современных молодых футболистов.

    «Раньше мы любили футбол – нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде.

    Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.

    Мне противно, и я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу с этим поделать», – сказал Рикельме.

    • По ходу карьеры аргентинец выступал за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Вильярреал» и «Архентинос Хуниорс».
    • В составе сборной Аргентины Рикельме выиграл золотые медали Олимпийских игр-2008, серебро Кубка конфедераций-2005 и Кубка Америки-2007.

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    Источник: страница Football Talk в соцсети X

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