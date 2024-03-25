Рикельме раскритиковал современных футболистов

Президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме выразил недовольство поведением современных молодых футболистов.

«Раньше мы любили футбол – нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде.

Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.

Мне противно, и я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу с этим поделать», – сказал Рикельме.