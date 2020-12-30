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    Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»

    Бразильский форвард Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, высказался о том, что ему не удалось победить в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов.

    «Я отдал бы два пальца: один за победу в Кубке Либертадорес и еще один – за Лигу чемпионов. Жаль, что не выиграл первый турнир с «Крузейро» или «Коринтиансом», а второй – с «Интером» или «Реалом», – сказал Роналдо.

    • Нападающий известен по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».
    • Бразилец дважды становился чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки.
    • Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.

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    Источник: Globo Esporte

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