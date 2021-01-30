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  • Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»

Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»

30 января 2021, 11:26
6

Бразильский форвард Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, высказался о том, что ему не удалось победить в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов.

«Я отдал бы два пальца: один за победу в Кубке Либертадорес и еще один – за Лигу чемпионов. Жаль, что не выиграл первый турнир с «Крузейро» или «Коринтиансом», а второй – с «Интером» или «Реалом», – сказал Роналдо.

  • Нападающий известен по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».
  • Бразилец дважды становился чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки.
  • Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.

Источник: Globo Esporte
Лига чемпионов Кубок Либертадорес Роналдо
Комментарии (6)
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MDAR
1612000000
А Ельцин руку отдавал.... Как то скрмно, всего два пальца...
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Ганнибал Лектор
1612004776
Мы запомнили твой неподражаемый футбол и без кубка Чемпионов и кубка Либертадорес. Ты и без них был нереально крут
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Nayturs
1612008389
Зачем такие жертвы, надо выучиться на тренера, много работать и выиграть и пальцы на месте и трофеи
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Hektor 84
1612074562
Да были ж времена! Роналдо выделялся из целой россыпи крутых нападающих. Если бы не проблемы с лишним весом и ночными загулами мог поиграть подольше, и даже выиграть один из этих трофеев!
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Hektor 84
1612074679
Уникальный чел! При не малом весе легко обводил по несколько соперников, еще и вратаря сажая на жопу.
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NewLife
1612953382
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