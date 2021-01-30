Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»

Бразильский форвард Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, высказался о том, что ему не удалось победить в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов.

«Я отдал бы два пальца: один за победу в Кубке Либертадорес и еще один – за Лигу чемпионов. Жаль, что не выиграл первый турнир с «Крузейро» или «Коринтиансом», а второй – с «Интером» или «Реалом», – сказал Роналдо.