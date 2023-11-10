Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе

Экс‑полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело оценил высказывания нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе. В прошлом форвард говорил, что футбол на континенте развит не так хорошо, как в Европе.
«Мбаппе – глупый. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе еще многому только предстоит научиться, он не может рассуждать о латиноамериканском футболе», – сказал Мело.
- Экс-хавбек сборной Бразилии в этом месяце выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе».
- Мбаппе победил на ЧМ-2018, а в финал ЧМ 2022 года сделал хет-трик, но сборная Франции уступила Аргентине по пенальти.
Источник: TNT Sports