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    • Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе

    Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе

    Экс‑полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело оценил высказывания нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе. В прошлом форвард говорил, что футбол на континенте развит не так хорошо, как в Европе.

    «Мбаппе – глупый. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе еще многому только предстоит научиться, он не может рассуждать о латиноамериканском футболе», – сказал Мело.

    • Экс-хавбек сборной Бразилии в этом месяце выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе».
    • Мбаппе победил на ЧМ-2018, а в финал ЧМ 2022 года сделал хет-трик, но сборная Франции уступила Аргентине по пенальти.

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    Источник: TNT Sports

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