Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе

Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе

10 ноября 2023, 08:21

Экс‑полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело оценил высказывания нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе. В прошлом форвард говорил, что футбол на континенте развит не так хорошо, как в Европе.

«Мбаппе – глупый. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе еще многому только предстоит научиться, он не может рассуждать о латиноамериканском футболе», – сказал Мело.

  • Экс-хавбек сборной Бразилии в этом месяце выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе».
  • Мбаппе победил на ЧМ-2018, а в финал ЧМ 2022 года сделал хет-трик, но сборная Франции уступила Аргентине по пенальти.

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: TNT Sports
Кубок Либертадорес Флуминенсе Франция Мело Фелипе Мбаппе Килиан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
2
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Все новости
Все новости
У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»
16 апреля
7
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
15 апреля
1
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
ВидеоФанат «Палмейраса» прошел на коленях 4 километра после выхода команды в финал Кубка Либертадорес
2025.11.02 14:19
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
2025.06.03 13:40
Бывший спартаковец принес «Баие» победу в матче Кубка Либертадорес и лидерство в группе
2025.04.25 09:14
2
Кубок Либертадорес. «Ботафого» победил в финале «Атлетико Минейро» (3:1), со 2-й минуты играя в меньшинстве
2024.12.01 01:12
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
5 экс-игроков РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2024.10.31 12:09
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Определился 30-й участник клубного ЧМ-2025
2024.08.23 13:40
1
Болельщик «Палмейраса» показал член фанатке «Ботафого» после матча Кубка Либертадорес
2024.08.22 23:57
2
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
2024.05.16 13:05
Определился 27-й участник клубного ЧМ-2025
2024.05.15 13:37
Рикельме раскритиковал современных футболистов
2024.03.25 12:24
Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе
2023.11.10 08:21
«Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023
2023.11.04 20:21
Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»
2021.01.30 11:26
6
Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста
2019.11.06 09:50
2
Дриусси порадовался победе «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес
2018.12.10 13:05
2
Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига
2018.12.10 01:05
19
Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес
2018.12.10 00:40
8
«Реал» обсудит с «Ривер Плейт» трансфер Паласиоса после финала Кубка Либертадорес
2018.12.08 11:20
1
Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину
2018.12.07 14:18
Рикельме: «Финал Кубка Либертадорес в Мадриде – самый дорогой товарищеский матч в истории»
2018.12.06 21:41
3
Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Они будут сидеть рядом
2018.12.04 18:39
2
Только 10 тысяч билетов на финал Кубка Либертадорес будут проданы в Аргентине
2018.12.01 09:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+