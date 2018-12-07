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    • Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину

    Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину

    Болельщик «Ривер Плейт» Матиас Себастьян Фирпо признался, что совершил нападение на автобус «Бока Хуниорс» накануне ответного матча Кубка Либертадорес.

    Ранее Фирпо был задержан аргентинской полицией.

    «В тот момент я не имел понятия, как контролировать свой порыв и эмоции. Я на самом деле сожалею о том, что сделал. Я отправился туда со своей семьeй. Обычно я не делаю подобного рода вещей. Знаю, что был не прав, и страдаю из-за этого», – цитирует Фирпо Marca.

    Встреча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» должна была состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, но сначала была перенесена на некоторое время, а после отменена из-за атаки болельщиков хозяев на автобус с футболистами «Боки Хуниорс». В результате нападения несколько игроков гостей получили травмы. В итоге было принято решение перенести игру на 9 декабря в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Marca

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    07.12.2018 14:18
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