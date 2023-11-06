Фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в финале Кубка Либертадорес

23-летний болельщик «Бока Хуниорс» радикально воспринял поражение аргентинской команды в финале Кубка Либертадорес.

«Бока» проиграла со счетом 1:2 бразильскому «Флуминенсе».

После матча фанат клуба из Буэнос-Айреса покончил с собой. Это подтвердила его мать.

«Он говорил, что «Бока» – это самое важное. Я не думала, что мой сын достигнет такого предела, чтобы покончить с собой.

Несколько недель назад он сказал отцу: «Если «Бока» не выиграет 4 ноября, я убью себя». Мы думали, что он шутит», – сказала женщина.