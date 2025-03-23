Семак ответил, оштрафовал ли «Зенит» Вендела за удаление в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел не оштрафован за поведение в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Вендел показал средний палец трибунам.

Болельщики «Факела» допустили расистскую атаку на бразильца.

Вендел пропустил матч 21-го тура против «Спартака» (1:2).

– Вендел оштрафован за свой проступок?

– Можете адресовать это руководству клуба. С эмоциональной точки зрения все понимаем. Не всегда игрок может сдержаться.

Что касается санкций, в команде их нет.