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  • Семак ответил, оштрафовал ли «Зенит» Вендела за удаление в матче с «Факелом»

Семак ответил, оштрафовал ли «Зенит» Вендела за удаление в матче с «Факелом»

Сегодня, 00:06
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел не оштрафован за поведение в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

  • Вендел показал средний палец трибунам.
  • Болельщики «Факела» допустили расистскую атаку на бразильца.
  • Вендел пропустил матч 21-го тура против «Спартака» (1:2).

– Вендел оштрафован за свой проступок?

– Можете адресовать это руководству клуба. С эмоциональной точки зрения все понимаем. Не всегда игрок может сдержаться.

Что касается санкций, в команде их нет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Семак Сергей
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Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1742678451
Если его наказать, то он вообще забьет на блохастых и будет тимоти валять
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