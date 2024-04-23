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    • Аршавин назвал трех футболистов, которые должны покинуть «Спартак»

    Аршавин назвал трех футболистов, которые должны покинуть «Спартак»

    Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин определил трех легионеров «Спартака», которые получают хорошую зарплату, но мало играют.

    «Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство? Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют», – сказал Аршавин.

    • 33-летний Виктор Мозес провел в этом сезоне за клуб 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу, у 23-летнего Леона Классена – 10 игр, 2 забитых мяча и 1 голевой пас, а у 27-летнего Кристофера Мартинса на счету 30 встреч, 4 гола и 2 передачи.
    • «Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. Команда отстает от 3-го места на 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Литейный 4 (returned)
    1713861231
    Да там поскрести человек 20 наберётся неликвида. Прачечная по отмыву агентского бабла. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1713861385
    Хорошая такая ,крепкая провокативка от Андрейки (которому нечего делать , нечего терять , но можно и приобрести ). Ждать розовый вал негодований ?
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    paracetamol
    1713861675
    Они ползарплаты руководству отдают, поэтому будут сидет на лавке всегда!
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    FCSpartakM
    1713861991
    у зенита пол состава не играют и висят на зп. Боюсь даже представить какая зп у Ерохина.
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