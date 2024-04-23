Аршавин назвал трех футболистов, которые должны покинуть «Спартак»

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин определил трех легионеров «Спартака», которые получают хорошую зарплату, но мало играют.

«Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство? Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют», – сказал Аршавин.