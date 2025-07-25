Селихов – о Мозесе: «Не смог бы и 11 человек из «Спартака» назвать по имени, настолько было пофиг»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о выступлении Виктора Мозеса за московский клуб.

«На тренировках Мозес выкладывался на процентов десять. Знаешь, когда на айфоне загорается красный цвет и включается режим энергосбережения – это про него. Виктор кайфовал на тренировках, зато давал результат в матчах. Наверное, Мозес – один из сильнейших, с кем я играл в одной команде. Его иногда можно было не разбудить на игру, если он только сам не захотел бы приехать. При этом он себя здорово показал в еврокубках, забивал голы.

Про него был прикол в «Спартаке». За всe время своего выступления в команде он бы и 11 человек не смог назвать по имени. Настолько ему было пофиг», – сказал Селихов.