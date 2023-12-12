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«Спартак» отказался продлевать контракт с Мозесом

12 декабря 2023, 12:24
15

Московский «Спартак» не заинтересован в подписании нового соглашения с полузащитником Виктором Мозесом. По информации «Спорт-Экспресса», клуб не планирует продлевать соглашение с хавбеком.

Нынешнее соглашение Мозеса с клубом истекает летом 2024 года.

  • «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.
  • В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (15)
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шахта Заполярная
1702373581
Ну вот пошли и хорошие новости. Еще бы зимой его сплавили, что бы место очистил.
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Александр.Т.
1702374249
Правильное решение
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Snek
1702374853
Так ему уже 33 года, неудивительно, его брали на пару лет, так сказать зацепить часть его пика. Было бы странным, если бы его оставили.
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VVM1964
1702374928
Срочно зимой продать хоть за какие деньги - тут нежелание явно взаимное, Мозес просто НИКАКОЙ на поле (((
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alefreddy
1702380085
сейчас он никакой только продажа если успеют
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САДЫЧОК
1702380187
Мозес еле ходит по полю. Продавать Соболева, Джикию,Умярова,Рябчука, Бонгонду
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DVOK68
1702388569
Верное решение.Витя давно уже решил вполноги контракт дотянуть.А начинал недурственно...
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