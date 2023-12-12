«Спартак» отказался продлевать контракт с Мозесом

Московский «Спартак» не заинтересован в подписании нового соглашения с полузащитником Виктором Мозесом. По информации «Спорт-Экспресса», клуб не планирует продлевать соглашение с хавбеком.
Нынешнее соглашение Мозеса с клубом истекает летом 2024 года.
- «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.
- В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых.
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Источник: «Спорт-Экспресс»