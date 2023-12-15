Сафонов назвал самого «балластного» игрока «Спартака»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от зимней трансферной кампании «Спартака».

«Проведeт ли «Спартак» активное трансферное окно, будет зависеть от того, смогут ли они избавиться от своего балласта. Если смогут раскидать тех, кто не нужен, то приобретут пару игроков. В балласт входят те, кто не играет, но получает много – это Виктор Мозес и ещe там других хватает.

У «Спартака» три состава, поэтому у них проблемы. Когда перебор – это тоже плохо, потому что те, кто не выходят, они недовольны. Думаю, громкий трансфер от «Спартака» ожидать стоит, у клуба деньги есть», – сказал Сафонов.