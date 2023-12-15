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    Сафонов назвал самого «балластного» игрока «Спартака»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от зимней трансферной кампании «Спартака».

    «Проведeт ли «Спартак» активное трансферное окно, будет зависеть от того, смогут ли они избавиться от своего балласта. Если смогут раскидать тех, кто не нужен, то приобретут пару игроков. В балласт входят те, кто не играет, но получает много – это Виктор Мозес и ещe там других хватает.

    У «Спартака» три состава, поэтому у них проблемы. Когда перебор – это тоже плохо, потому что те, кто не выходят, они недовольны. Думаю, громкий трансфер от «Спартака» ожидать стоит, у клуба деньги есть», – сказал Сафонов.

    • Мозес в «Спартаке» с 2020 года.
    • 33-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро и имеет контракт до лета.
    • В сезоне РПЛ у Мозеса 12 матчей, гол, ассист.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6241

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Самый балластный это рыжий физрук, да и вся антинародная команда балласт. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10540

      САДЫЧОК > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Как , он тебя имеет!
      Дышать спокойно не можешь!
      Вот , для этого он и нужен Спартаку!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1975

      Дубина > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Степан до нового года еще чуть больше двух недель а ты запил!

      А балласт как раз цыганей в помойке блекло-голубой!))

      Мож побегут зимой от вшивых)!!

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