«Спартак» сыграет с «Сочи» без Мозеса, Зобнина, Мартинса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что ряд игроков не прилетели на матч 24-го тура РПЛ против «Сочи».
«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально – Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», – сказал Зеленов.
- Матч состоится завтра, 13 апреля.
- Начало – в 14:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м. «Сочи» – последний.