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    «Спартак» сыграет с «Сочи» без Мозеса, Зобнина, Мартинса

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что ряд игроков не прилетели на матч 24-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально – Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 20:18
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    Комментарии (12)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712942995
    Все равно проиграют КБ) хоть с ними хоть нет но унижение обеспечено спартаку
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    LOKOfanatik19
    1712943290
    Ждем наплыв тупарылых псевданародного клуба. Как достали эти идиоты, которые бегают из ветки в ветку и пишут про другие команды... СЛЕДИ ЗА СВОЕЙ Е*ЛАН
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    ...уефан
    1712944824
    ... наверное, только из Зобнина можно было бы выжать что-то в этой игре...
    Ответить
    Цугундeр
    1712947465
    Зобнин , конечно ...( Кроме него и Угальде никто более чем .
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712948009
    Сочи классом выше хряков. Накажут однозначно. Гыгыгы
    Ответить
    ySS
    1712951128
    Какая разница каким составом отвозить очки. Не надо соперникам что-то придумывать, пенальти организуем и сами забьём себе. Очередь за Бабичем, он Месси исполняет перед своей штрафной уже пару матчей.
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