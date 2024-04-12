«Спартак» сыграет с «Сочи» без Мозеса, Зобнина, Мартинса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что ряд игроков не прилетели на матч 24-го тура РПЛ против «Сочи».

«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально – Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», – сказал Зеленов.