Стало известно, сможет ли Мозес сыграть против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возобновил тренировки в общей группе. По информации Metaratings.ru, футболист может быть включeн в заявку команды на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом», который состоится 3 апреля.

Нигериец получил травму во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга», который красно-белые выиграли со счетом 3:1.

Он вышел на поле после перерыва и получил повреждение по ходу второго тайма. На 74-й минуте его заменил Кристофер Мартинс.

В нынешнем сезоне Мозес сыграл за «Спартак» 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.