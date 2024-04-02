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    Стало известно, сможет ли Мозес сыграть против «Зенита»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возобновил тренировки в общей группе. По информации Metaratings.ru, футболист может быть включeн в заявку команды на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом», который состоится 3 апреля.

    • Нигериец получил травму во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга», который красно-белые выиграли со счетом 3:1.
    • Он вышел на поле после перерыва и получил повреждение по ходу второго тайма. На 74-й минуте его заменил Кристофер Мартинс.
    • В нынешнем сезоне Мозес сыграл за «Спартак» 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.04.2024 13:16
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1712055286
    Он ещё в Спартаке , интересно что он там делает ?
    Ответить
    ...уефан
    1712056810
    ...он уже давно - "сбитый лётчик". Нехера от него уже ждать...
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    ilichkadr
    1712058039
    Что-то Мозес подзадержался. Давно пора отправить к братьям - ни. герийцам
    Ответить
    alefreddy
    1712062620
    что есть он что нет одинаково.Есть техника но нет скорости
    Ответить
    СпорЦмен
    1712063421
    С ним или без него, сви.ньи в ужасе грызут накрашенные ногти, ждут позора.
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