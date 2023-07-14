Лана Байматова, супруга защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, устроила новую фотосессию.
27-летняя девушка запечатлена в коротком розовом платье из латекса.
Уроженка Северной Осетии и ранее радовала подписчиков симпатичными кадрами.
- Рыбус и Байматова познакомились в московском ресторане.
- Игрок старше избранницы на 6 лет. У них есть сын.
- Поляк летом сменил «Спартак» на «Рубин».
Фото: социальные сети Ланы Байматовой
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Источник: «Бомбардир»