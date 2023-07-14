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Жена Рыбуса выложила фото в сексуальном розовом наряде

14 июля 2023, 10:24
6

Лана Байматова, супруга защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, устроила новую фотосессию.

27-летняя девушка запечатлена в коротком розовом платье из латекса.

Уроженка Северной Осетии и ранее радовала подписчиков симпатичными кадрами.

  • Рыбус и Байматова познакомились в московском ресторане.
  • Игрок старше избранницы на 6 лет. У них есть сын.
  • Поляк летом сменил «Спартак» на «Рубин».

Фото: социальные сети Ланы Байматовой

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Комментарии (6)
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Napaleon Banapart
1689319933
Хороша... А я то думаю чего он так "прилип" к РПЛ.. Другие думают как свалить а этого не выгонишь. Он и за СКА Хабаровск еще поиграет...
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JIEGEHDA
1689320233
Ну всё понятно . Осетинка . И поляк . Пара . Сошлись звёзды . Ох я сказал звёзды? Два чёрта
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koli4ka
1689322557
и когда этому бедному Рыбусу о футболе думать,если его дома ежедневно ждёт такая гора работы в латексе ненасытному...
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Axe111
1689328135
Ах да,это же футбольный ресурс.......
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Челнинец
1689336268
Клевая
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Romio-xxx
1689338420
Нормальная такая рыбка у рыбака))
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