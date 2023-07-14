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    Жена Рыбуса выложила фото в сексуальном розовом наряде

    Лана Байматова, супруга защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, устроила новую фотосессию.

    27-летняя девушка запечатлена в коротком розовом платье из латекса.

    Уроженка Северной Осетии и ранее радовала подписчиков симпатичными кадрами.

    • Рыбус и Байматова познакомились в московском ресторане.
    • Игрок старше избранницы на 6 лет. У них есть сын.
    • Поляк летом сменил «Спартак» на «Рубин».

    Фото: социальные сети Ланы Байматовой

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3638

      Axe111 1 час назад

      Ах да,это же футбольный ресурс.......

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      Рейтинг: +1645

      koli4ka 2 часа назад

      и когда этому бедному Рыбусу о футболе думать,если его дома ежедневно ждёт такая гора работы в латексе ненасытному...

      1
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      Рейтинг: +15479

      Алексей З 3 часа назад

      Странный типаж, ну все на одно лицо , с надутыми губами.
      Как из инкубатора выпускают.

      3
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      Рейтинг: +4572

      Snek > Алексей З 2 часа назад

      Ну типы сейчас мода же, губы ботоксом накачивать, наверное чтобы сосать хорошо, я хз.

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      Рейтинг: +340

      JIEGEHDA 3 часа назад

      Ну всё понятно . Осетинка . И поляк . Пара . Сошлись звёзды . Ох я сказал звёзды? Два чёрта

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      Рейтинг: +319

      Napaleon Banapart 3 часа назад

      Хороша... А я то думаю чего он так "прилип" к РПЛ.. Другие думают как свалить а этого не выгонишь. Он и за СКА Хабаровск еще поиграет...

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