Ведущая «Матч ТВ» вышла в эфир в откровенном наряде

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила фото в откровенном наряде, подчеркивающем ее грудь.
В нем же девушка работала в утреннем эфире программы «Все на матч!».
Ромашкина и ранее радовала подписчиков сочными кадрами.
- Помимо «Матч ТВ» Ромашкина сотрудничает с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.
- Команда выиграла последний сезон Медиалиги.
- Также Яна появляется на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Фото: социальные сети Яны Ромашкиной
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Источник: «Бомбардир»