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    Ведущая «Матч ТВ» вышла в эфир в откровенном наряде

    Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила фото в откровенном наряде, подчеркивающем ее грудь.

    В нем же девушка работала в утреннем эфире программы «Все на матч!».

    Ромашкина и ранее радовала подписчиков сочными кадрами.

    • Помимо «Матч ТВ» Ромашкина сотрудничает с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.
    • Команда выиграла последний сезон Медиалиги.
    • Также Яна появляется на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

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    Источник: «Бомбардир»

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