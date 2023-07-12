Ведущая «Матч ТВ» вышла в эфир в откровенном наряде

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила фото в откровенном наряде, подчеркивающем ее грудь.

В нем же девушка работала в утреннем эфире программы «Все на матч!».

Ромашкина и ранее радовала подписчиков сочными кадрами.

Помимо «Матч ТВ» Ромашкина сотрудничает с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.

Команда выиграла последний сезон Медиалиги.

Также Яна появляется на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

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