Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ведущая «Матч ТВ» вышла в эфир в откровенном наряде

12 июля 2023, 13:34
11

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила фото в откровенном наряде, подчеркивающем ее грудь.

В нем же девушка работала в утреннем эфире программы «Все на матч!».

Ромашкина и ранее радовала подписчиков сочными кадрами.

  • Помимо «Матч ТВ» Ромашкина сотрудничает с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.
  • Команда выиграла последний сезон Медиалиги.
  • Также Яна появляется на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

Ведущая «Матч ТВ» завязала языком ягодную ветку

Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» выложила эротическое фото в колготках

Ведущая «Матч ТВ» выложила фото в синем топе и колготках

Еще по теме:
«Оренбург» подпишет форварда из Ирана
«Спартак» расстался с Классеном 9
Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита» 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НикКин
1689161714
Да скоро голые сидеть будут в студиях уже не чем не удивит
Ответить
Купа Купыч
1689169064
Ромашкина-любительница игры в ромашку.
Ответить
lipatov32
1689171900
Надеется что клюнет хоккеист какой-нибудь!))) Выходила бы уже голая! Канал помойка!!!!
Ответить
Skar13
1689311407
Следующий этап-отсо-ать в прямом эфире...
Ответить
Raydert1
1689365073
Да-да футбол, моя любить футбол.
Ответить
Lilipyt
1689750059
Ну во первых это не она выбрала наряд, а костюмер. Появиться в эфире в своем на ТВ ни кто не даст иначе будет реклама бренда. Во вторых уже прошли футбольные годы и здравой аналитики. Взялись за порнографию.
Ответить
Главные новости
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
1
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
7
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
2
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
Все новости
Все новости
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
1
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
1
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+