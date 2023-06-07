Ведущая «Матч ТВ» выложила эротическое фото в колготках

Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в черном слитном эротическом костюме.

Под ним такое же черное белье.

Уроженке Волгограда 21 год.

Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.

С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

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